10 декабря 2025 в 20:32

Удивите всех гостей, приготовьте жюльен в съедобной тарелке: изумительное горячее в слоеном тесте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Удивите всех гостей, приготовьте жюльен в съедобной тарелке! Это изумительное горячее в слоеном тесте оценят даже привереды.

Вам понадобится: 500 г слоеного теста, 400 г шампиньонов, 2 луковицы, 200 г куриного филе (или ветчины), 200 мл сливок 20%, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. муки, 50 г сливочного масла, соль, перец. Тесто раскатайте и вырежьте кружки по размеру форм для кексов или кокотниц, выложите в них, сделав корзинки. Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до золотистого цвета. Добавьте измельченное куриное филе, обжарьте до готовности. Всыпьте муку, перемешайте, влейте сливки, доведите до загустения, посолите и поперчите. Наполните корзинки начинкой, посыпьте тертым сыром. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до румяного теста и расплавленного сыра.

Вкус этого блюда — нежнейший сливочно-грибной соус с курицей в хрустящей слоеной корзинке, покрытый золотистой сырной корочкой. Сочетание воздушного теста и сочной ароматной начинки создает неповторимую гармонию.

Ранее стало известно, как приготовить мясо в картофельной шубе «Медвежья лапа».

Проверено редакцией
