«Медвежья лапа» — мясо в картофельной шубе: горячее на Новый год, к которому не нужен гарнир

«Медвежья лапа» — мясо в картофельной шубе: горячее на Новый год, к которому не нужен гарнир

«Медвежья лапа» — идеальный вариант горячего на Новый год, к которому не нужен отдельный гарнир, поскольку мясо готовится в картофельной шубе.

Вкус блюда невероятно насыщенный: сочная ароматная свинина в хрустящей нежной картофельной шубке создает совершенную гармонию текстур и вкусов. Это блюдо станет главным хитом вашего застолья!

Вам понадобится: 500 г свиной шеи или корейки, 4-5 крупных картофелины, 2 яйца, 2 ст. л. муки, соль, перец, паприка, чесночный порошок по вкусу, растительное масло для жарки. Мясо нарежьте на стейки толщиной 1,5-2 см, отбейте и натрите специями. Картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите сок, добавьте яйца, муку и специи, тщательно перемешайте. На хорошо разогретую сковороду с маслом выложите порцию картофельной массы, сверху положите стейк, и накройте его еще одним слоем картофеля, формируя «лапу». Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки 5-7 минут с каждой стороны, затем переложите на противень и доведите до готовности в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут.

Ранее был назван беспроигрышный рецепт запеченной курицы целиком: с чесночной корочкой и сочным мясом.