Беспроигрышной рецепт запеченной курицы целиком: с чесночной корочкой и сочным мясом

Это беспроигрышный рецепт запеченной курицы целиком! С ним вы получите бесподобную курочку с сочным мясом и хрустящей чесночной корочкой.

Вам понадобится тушка курицы весом 1,5-2 кг, 1 целая головка чеснока, 100 г размягченного сливочного масла, 1 лимон, соль, перец и прованские травы по вкусу. Тушку хорошо промойте и обсушите. Приготовьте чесночную пасту: раздавите все зубчики чеснока и тщательно смешайте их с мягким маслом, солью, перцем и травами. Аккуратно отделите кожу на грудке и ножках от мяса и равномерно распределите под ней 2/3 чесночной пасты — это гарантирует невероятную сочность и аромат мяса изнутри. Оставшейся пастой натрите курицу сверху. В брюшко положите разрезанный пополам лимон. Запекайте курицу в разогретой до 200°C духовке около 1-1,5 часов до румяной золотистой корочки, периодически поливая ее выделившимся соком.

Вкус этой курицы — это хрустящая, невероятно ароматная чесночная кожица и нежнейшее, пропитанное соками и цитрусовыми нотками мясо, которое буквально тает во рту. Это блюдо станет настоящим украшением стола и произведет фурор среди ваших гостей!

