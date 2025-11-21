Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 18:36

Беспроигрышной рецепт запеченной курицы целиком: с чесночной корочкой и сочным мясом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это беспроигрышный рецепт запеченной курицы целиком! С ним вы получите бесподобную курочку с сочным мясом и хрустящей чесночной корочкой.

Вам понадобится тушка курицы весом 1,5-2 кг, 1 целая головка чеснока, 100 г размягченного сливочного масла, 1 лимон, соль, перец и прованские травы по вкусу. Тушку хорошо промойте и обсушите. Приготовьте чесночную пасту: раздавите все зубчики чеснока и тщательно смешайте их с мягким маслом, солью, перцем и травами. Аккуратно отделите кожу на грудке и ножках от мяса и равномерно распределите под ней 2/3 чесночной пасты — это гарантирует невероятную сочность и аромат мяса изнутри. Оставшейся пастой натрите курицу сверху. В брюшко положите разрезанный пополам лимон. Запекайте курицу в разогретой до 200°C духовке около 1-1,5 часов до румяной золотистой корочки, периодически поливая ее выделившимся соком.

Вкус этой курицы — это хрустящая, невероятно ароматная чесночная кожица и нежнейшее, пропитанное соками и цитрусовыми нотками мясо, которое буквально тает во рту. Это блюдо станет настоящим украшением стола и произведет фурор среди ваших гостей!

Ранее стало известно, как приготовить куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год.

Проверено редакцией
Читайте также
Роскошнее Оливье и Мимозы — «Малахитовая шкатулка». Салат-сокровищница на новогодний стол: очень вкусный и простой
Общество
Роскошнее Оливье и Мимозы — «Малахитовая шкатулка». Салат-сокровищница на новогодний стол: очень вкусный и простой
Хрустящий «мешочек» для ужина: готовлю хурджин по-армянски — нужны лаваш, мясо и паприка
Общество
Хрустящий «мешочек» для ужина: готовлю хурджин по-армянски — нужны лаваш, мясо и паприка
Готовим курицу по-венгерски — рецепт с томлением в томатно-перечном соусе: все в одной сковороде
Общество
Готовим курицу по-венгерски — рецепт с томлением в томатно-перечном соусе: все в одной сковороде
Секрет идеальной шубы, о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата
Общество
Секрет идеальной шубы, о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата
Хрустящий «мешочек» для ужина: готовлю хурджин по-армянски — нужны лаваш, мясо и паприка
Общество
Хрустящий «мешочек» для ужина: готовлю хурджин по-армянски — нужны лаваш, мясо и паприка
курица
рецепты
ужины
обеды
праздники
Дарья Иванова
Д. Иванова
Беспроигрышной рецепт запеченной курицы целиком: с чесночной корочкой и сочным мясом Это беспроигрышный рецепт запеченной курицы целиком! С ним вы получите бесподобную курочку с сочным мясом и хрустящей чесночной корочкой.
тушка курицы весом 1,5-2 кг
1 целая головка чеснока
100 г размягченного сливочного масла
1 лимон
соль, перец и прованские травы
>
Тушку хорошо промойте и обсушите.
Приготовьте чесночную пасту: раздавите все зубчики чеснока и тщательно смешайте их с мягким маслом, солью, перцем и травами.
Аккуратно отделите кожу на грудке и ножках от мяса и равномерно распределите под ней 2/3 чесночной пасты — это гарантирует невероятную сочность и аромат мяса изнутри.
Оставшейся пастой натрите курицу сверху. В брюшко положите разрезанный пополам лимон.
Запекайте курицу в разогретой до 200°C духовке около 1-1,5 часов до румяной золотистой корочки, периодически поливая ее выделившимся соком.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американка впала в кому и повстречала сатану
Москвичам посоветовали сменить потребительские привычки
Раскрыто, почему страны Запада стали искать диалог с Россией на саммите G20
Медведев высмеял обращение Зеленского и напомнил о золотом унитазе
Подросток умер из-за шланга в прямой кишке на работе
Утром обещал себе больше не убивать: откровения саранского маньяка
«Очень мощные»: Трамп похвастался новыми санкциями против России
Отказ от пения, брак с иностранцем, болезнь: как живет Любовь Казарновская
В российском регионе при атаке ВСУ погибли два человека
Меган Маркл удивила дорогостоящим образом на День благодарения
Трамп разъяснил, в каком положении находится Украина
Сотням миллионов африканцев предрекли острый голод
Москвичам сообщили, ждать ли сугробов до начала зимы
Крупнейший покупатель российской нефти в Индии отказался от закупок в РФ
В МИД Сербии высказались о поездках Вучича на «человеческие сафари»
Трамп поставил Украине ультиматум по мирному плану
Душитель мальчиков и труп девочки в диване: главные ЧП недели
Озвучен приговор для чемпионки Украины за покушение на российского военного
Дочь Брюса Уиллиса не уверена в том, что отец ее узнает
Россия оценила западную резолюцию по иранской ядерной программе
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.