Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год

Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой станут вашим коронным блюдом для праздников и Нового года. Это суперидея, когда не знаете, что подать в дополнение к пюре.

Вкус этого блюда — это совершенная гармония: сочное филе бедра с нежнейшей чесночно-сырной шапкой, которая при запекании превращается в ароматную хрустящую корочку. Чеснок дает пикантность, сметана обеспечивает кремовую текстуру, а сыр плавится, создавая аппетитную золотистую корочку.

Вам понадобится: 4 филе куриного бедра (меняйте в зависимости от количества гостей), 150 г твердого сыра, 3 зубчика чеснока, 3 ст. л. сметаны, 1 ч. л. горчицы, соль, перец, прованские травы. Филе промойте, обсушите, сделайте несколько надрезов сверху и посолите со специями. Для шапки смешайте тертый сыр, измельченный чеснок, сметану и горчицу. Выложите филе в форму, сверху равномерно распределите сырную массу. Запекайте 25-30 минут при 200°C до золотистой корочки.

Блюдо получается достаточно сытным, но не тяжелым. Этот рецепт особенно хорош тем, что даже при перепекании филе бедра остается сочным благодаря своему свойству удерживать влагу.

