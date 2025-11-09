Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 19:52

Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой станут вашим коронным блюдом для праздников и Нового года. Это суперидея, когда не знаете, что подать в дополнение к пюре.

Вкус этого блюда — это совершенная гармония: сочное филе бедра с нежнейшей чесночно-сырной шапкой, которая при запекании превращается в ароматную хрустящую корочку. Чеснок дает пикантность, сметана обеспечивает кремовую текстуру, а сыр плавится, создавая аппетитную золотистую корочку.

Вам понадобится: 4 филе куриного бедра (меняйте в зависимости от количества гостей), 150 г твердого сыра, 3 зубчика чеснока, 3 ст. л. сметаны, 1 ч. л. горчицы, соль, перец, прованские травы. Филе промойте, обсушите, сделайте несколько надрезов сверху и посолите со специями. Для шапки смешайте тертый сыр, измельченный чеснок, сметану и горчицу. Выложите филе в форму, сверху равномерно распределите сырную массу. Запекайте 25-30 минут при 200°C до золотистой корочки.

Блюдо получается достаточно сытным, но не тяжелым. Этот рецепт особенно хорош тем, что даже при перепекании филе бедра остается сочным благодаря своему свойству удерживать влагу.

Ранее стало известно, как приготовить кролика в сметане в духовке.

