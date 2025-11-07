Ужин «Зайка моя»: нежнейший кролик в сметане из духовки — пошаговый рецепт

Правильно приготовленный кролик в сметане получается нежнейшим и сочным, что буквально тает во рту. Секрет этого блюда — в предварительном мариновании и долгом томлении в духовке, которое превращает диетическое мясо в настоящий деликатес. Рассказываем пошаговый рецепт ужина «Зайка моя».

Для приготовления вам понадобится: 1 тушка кролика, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 500 г сметаны, соль, перец, прованские травы. Разделайте кролика на порционные куски, замаринуйте на 2–12 часов в смеси из сметаны, измельченного лука, чеснока и специй. Выложите мясо вместе с маринадом в жаропрочную форму, добавьте 100 мл воды или бульона и тушите под крышкой или плотно закрыв фольгой при 160 °C около 1,5–2 часов.

Вкус готового блюда поражает своей гармоничностью: нежнейшее мясо, легко отделяющееся от кости, пропитывается сливочно-чесночным ароматом сметанного соуса с травяными нотами, создавая невероятно нежную и ароматную композицию. Подавайте кролика с картофельным пюре, чтобы насладиться и насыщенным соусом.

