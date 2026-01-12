Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 09:35

Творог, изюм и ваниль — готовлю сербские сырницы. Хороши и горячими, и холодными

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это простое и очень душевное блюдо сербской кухни идеально как для сытного завтрака, так и для лёгкого ужина. Нежные, мягкие лепёшки из творожного теста с ароматной начинкой из изюма и ванили обладают удивительным свойством: они прекрасны сразу после приготовления, тёплые и тающие, а на следующий день, остывшие, становятся ещё более насыщенными и удобными для перекуса. Их любят и взрослые, и дети.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 250 г муки, 2 яйца, 100 г сливочного масла, 80 г сахара, 70 г изюма, 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли. Размягчённое сливочное масло разотрите с творогом. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и соль, тщательно перемешайте. Всыпьте просеянную муку и замесите мягкое тесто. Изюм промойте и обсушите. Разделите тесто на небольшие шарики. Каждый шарик расплющите в ладони, в центр положите немного изюма и сформируйте лепёшку, защипнув края. Аккуратно расплющите её пальцами до толщины около 1 см. Выложите сырницы на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до лёгкого золотистого оттенка. Подавайте слегка остывшими, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Колбаса теперь вообще не то: пеку килограмм сала — на бутерброд, на хлеб с супом и борщом
Общество
Колбаса теперь вообще не то: пеку килограмм сала — на бутерброд, на хлеб с супом и борщом
Кекс‑сюрприз: шоколадно‑апельсиновая начинка внутри — праздник для всей семьи
Общество
Кекс‑сюрприз: шоколадно‑апельсиновая начинка внутри — праздник для всей семьи
Американский ягодный коблер — рецепт с рассыпчатым тестом на молоке и сливочном масле: десерт, который не подводит
Общество
Американский ягодный коблер — рецепт с рассыпчатым тестом на молоке и сливочном масле: десерт, который не подводит
Вместо сырников и каш делаю на завтрак блинчики с овощами: готовятся не сложнее классических
Общество
Вместо сырников и каш делаю на завтрак блинчики с овощами: готовятся не сложнее классических
Мясо по-татарски: идеальный рецепт говядины — будет нежной и сочной
Семья и жизнь
Мясо по-татарски: идеальный рецепт говядины — будет нежной и сочной
рецепты
кулинария
лепешки
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опрос выявил, сколько россиян ощущают выгорание в начале года
В Иране указали на «пруфы» о США, Израиле и организации беспорядков
Дизайнер рассказала, какая одежда чаще всего визуально полнит
В Сети появились кадры драки на концерте Меладзе
Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом
На популярном кемеровском курорте остановили работу канатной дороги
«Должны уважаться»: в Китае «осадили» США за притязания на Арктику
Рекордные снегопады на Аляске привели к затоплению судов
Политолог ответил, рискнут ли США начать военную операцию в Иране
Россияне назвали источник опоры в сложных ситуациях
Встреча с медузой чуть не оставила женщину без ноги
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Подозреваемый в шпионаже экс-министр получил политическое убежище в Венгрии
Стало известно, сколько денег Долина может задолжать Лурье из-за жилья
«Могут стать целью»: в Британии раскрыли последствия слов Хили о Путине
В России «упал» СДЭК
Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой
Удары по Украине сегодня, 12 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли
Вместо песочного печенья — творожные звездочки с лимонной цедрой. Рассыпчатые, нежные и очень душистые
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.