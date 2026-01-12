Творог, изюм и ваниль — готовлю сербские сырницы. Хороши и горячими, и холодными

Это простое и очень душевное блюдо сербской кухни идеально как для сытного завтрака, так и для лёгкого ужина. Нежные, мягкие лепёшки из творожного теста с ароматной начинкой из изюма и ванили обладают удивительным свойством: они прекрасны сразу после приготовления, тёплые и тающие, а на следующий день, остывшие, становятся ещё более насыщенными и удобными для перекуса. Их любят и взрослые, и дети.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 250 г муки, 2 яйца, 100 г сливочного масла, 80 г сахара, 70 г изюма, 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли. Размягчённое сливочное масло разотрите с творогом. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и соль, тщательно перемешайте. Всыпьте просеянную муку и замесите мягкое тесто. Изюм промойте и обсушите. Разделите тесто на небольшие шарики. Каждый шарик расплющите в ладони, в центр положите немного изюма и сформируйте лепёшку, защипнув края. Аккуратно расплющите её пальцами до толщины около 1 см. Выложите сырницы на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до лёгкого золотистого оттенка. Подавайте слегка остывшими, посыпав сахарной пудрой.

