12 января 2026 в 11:10

Подозреваемый в шпионаже экс-министр получил политическое убежище в Венгрии

Збигнев Зебро Збигнев Зебро Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Экс-министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро получил политическое убежище в Венгрии, рассказал в социальной сети X адвокат политика Бартош Левандовский. Он заявил о нарушении прав и свобод своего доверителя.

Збигнев Зебро получил международную защиту и политическое убежище в Венгрии в связи с нарушениями прав и свобод на территории Польши, гарантированных международными законами, — написал Левандовский.

На родине экс-министру предъявили 26 обвинений. Среди них числится организация прослушивания телефонов 578 польских политиков с применением израильского шпионского программного обеспечения Pegasus. Также польская юстиция выдала ордер на арест Зебро.

Ранее сотрудники американской иммиграционной и таможенной полиции заключили под стражу бывшего министра финансов Ганы Кеннета Офори-Атту. Он занимал пост с 2017 по 2024 год. На родине в отношении 66-летнего Офори-Атты расследуется дело о коррупции в период его работы министром финансов. С января 2025 года он находился в США, где проходил лечение.

