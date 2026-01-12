Подозреваемый в шпионаже экс-министр получил политическое убежище в Венгрии Бывший глава Минюста Польши Зебро получил политическое убежище в Венгрии

Экс-министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро получил политическое убежище в Венгрии, рассказал в социальной сети X адвокат политика Бартош Левандовский. Он заявил о нарушении прав и свобод своего доверителя.

Збигнев Зебро получил международную защиту и политическое убежище в Венгрии в связи с нарушениями прав и свобод на территории Польши, гарантированных международными законами, — написал Левандовский.

На родине экс-министру предъявили 26 обвинений. Среди них числится организация прослушивания телефонов 578 польских политиков с применением израильского шпионского программного обеспечения Pegasus. Также польская юстиция выдала ордер на арест Зебро.

