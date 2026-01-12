«Должны уважаться»: в Китае «осадили» США за притязания на Арктику МИД Китая: США не должны продвигать интересы в Арктике с помощью других стран

Соединенным Штатам не следует использовать другие страны в качестве предлога для продвижения собственных интересов в Арктике, передает ТАСС слова представителя МИД КНР Мао Нин. Дипломат прокомментировала сообщение президента США Дональда Трампа о намерении развивать военный потенциал в Арктическом регионе.

Законные права и свободы всех стран на осуществление деятельности в Арктике должны уважаться в полной мере. США не должны ссылаться на другие страны в качестве предлога для преследования собственных интересов, — заявила Нин.

Ранее стало известно, что США хотят получить выход к Арктике с помощью контроля над Гренландией. Военный эксперт Василий Дандыкин при этом усомнился, что Дания и другие европейские страны могут дать жесткий ответ американскому лидеру на угрозы подчинить остров.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФ готова сотрудничать с США в Арктике. В свою очередь главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев отметил, что западные страны усиливают военное присутствие в Арктике и предпринимают шаги, направленные на ограничение экономической деятельности России в регионе.