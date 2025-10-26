Мясо по-охотничьи: беспроигрышный вариант на ужин — готовлю, когда муж не знает, что хочет съесть

Мясо по-охотничьи — беспроигрышный вариант на ужин. Блюдо выходит очень сытным, к нему даже не требуется гарнир. Всегда готовлю его, когда муж не знает, что хочет съесть!

Вам понадобится: любая часть свинины, нарезанная на стейки толщиной 2–3 см, 200 г шампиньонов, 1 помидор, 2 маринованных огурца, 1 луковица, 150 г сыра, 3 ст. л. сметаны, специи для мяса. Стейки посолите, поперчите, обжарьте с двух сторон до корочки 2–3 минуты и переложите в форму для запекания. Лук и грибы обжарьте до золотистости, добавьте нарезанные кубиками огурцы и помидор, тушите 5 минут. В овощную смесь добавьте сметану, перемешайте. Получившейся массой равномерно накройте каждый стейк, сверху обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до расплавления сыра.

Вкус блюда поражает сочетанием нежности и пикантности: сочное мясо с пряными нотками, ароматные грибы с кисло-сладкими помидорами и огурцами, покрытые золотистой сырной корочкой, создают гармоничную композицию. Это блюдо прекрасно подойдет как для праздника, так и для семейного ужина.

