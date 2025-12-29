Новый год — 2026
Фирменная версия праздничного угощения! Крабовый салат-торт: 6 ингредиентов, сыр и игристое для настроения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат — настоящий кулинарный трюк, который произведет фурор на праздничном столе. Его секрет в эффектной торжественной подаче в виде аккуратного торта, где каждый слой идеально пропитан и сочетает в себе свежесть огурца, сладость кукурузы, нежность яиц и сыра, а ананас добавляет тропическую ноту. Это блюдо выглядит как произведение искусства, но готовится удивительно просто из доступных ингредиентов.

Для приготовления вам понадобится: 300 г крабовых палочек, 4 яйца, 1 свежий огурец, 1 банка консервированной кукурузы (250 г), 200 г твердого сыра, 1 банка консервированных ананасов (кольцами), 150–200 г майонеза, зелень для украшения. Яйца отварите, остудите и очистите. Натрите их на крупной терке. Огурец и сыр также натрите на крупной терке, огурец слегка отожмите от сока. Крабовые палочки нарежьте тонкими «язычками». На большое плоское блюдо установите в центр разъемное кольцо от формы или цилиндр из плотной фольги. Выкладывайте слои, промазывая каждый майонезом: крабовые палочки, кукуруза, яйца, огурец, сыр. Аккуратно уберите кольцо. Верх и бока салата обмажьте тонким слоем майонеза. Украсьте салат дольками консервированных ананасов и обильно посыпьте зеленью. Дайте ему хорошо пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

