Бублики как в детстве: печем дома без лишних хлопот! Соседи точно будут просить рецепт

Захотелось свежей выпечки к чаю, а идти в магазин не хочется? Приготовьте бублики сами — это проще, чем кажется! Домашняя выпечка получится ароматной и аппетитной, а процесс не отнимет много времени и сил. К тому же вы точно будете знать, что в ней нет лишних добавок — только натуральные ингредиенты.

Для начала сделайте опару: растворите 8–10 г сухих дрожжей в 200 мл теплого молока, добавьте столовую ложку сахара и подождите около 10 минут, пока не появятся пузырьки. В большую миску просейте 400 г муки высшего сорта, добавьте чайную ложку соли, оставшееся молоко, опару и 2 ст. ложки постного масла. Замесите упругое тесто, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на час — оно должно увеличиться вдвое.

Когда тесто подойдет, разделите его на кусочки размером с яйцо, раскатайте в колбаски и сформируйте колечки. Выложите бублики на противень с пекарской бумагой и выпекайте 15–20 минут при 180 °C. По желанию перед выпечкой посыпьте маком или кунжутом. Горячие бублики отлично сочетаются с чаем или кофе — наслаждайтесь домашней выпечкой!

