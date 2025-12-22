Новый год-2026
Рыба без запаха на всю квартиру: простые кухонные хитрости, которые помогают пожарить ее вкусно и без последствий

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жареная рыба вкусная и полезная, но многие хозяйки откладывают ее приготовление из-за стойкого запаха в доме. Даже открытые окна и вытяжка не всегда спасают ситуацию. Я давно нашла простые способы, которые помогают готовить рыбу без лишних ароматов и головной боли.

Начать стоит с выбора продукта. Речная рыба пахнет сильнее всего, особенно при жарке, поэтому с ней нужно немного поработать заранее. Самый надежный вариант — вымачивание в молоке. Подготовленные куски заливаю молоком комнатной температуры и оставляю на 15 минут. Молоко отлично забирает запах и делает рыбу мягче. После этого достаточно обсушить ее бумажным полотенцем и можно жарить.

Еще один проверенный помощник — лимон. Он подходит и для речной, и для морской рыбы. Можно сбрызнуть куски соком и оставить на 20–30 минут, натереть половинкой лимона перед жаркой или положить тонкую дольку прямо на рыбу в процессе приготовления. Запах становится еле уловимым, а вкус только выигрывает.

Ранее сообщалось, что этот способ позволяет подать привычные овощные оладьи совсем по-новому. Тыква делает их сочными и более полезными, а горячий жюльен создает плотный насыщенный вкус. Готовится все быстро, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне целый вечер.

