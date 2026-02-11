ЦБ утвердил порядок отказа от переводов при мошеннических схемах

Банк России утвердил процедуру, позволяющую гражданам отказываться от зачисления на свой счет средств, поступивших в результате мошеннических операций, и возвращать их пострадавшим, сообщается на сайте регулятора. Организациям направлены рекомендации с алгоритмом действий — они обязаны принимать заявления в отделениях, по телефону или через онлайн-банк. Процедура касается граждан, чьи реквизиты находятся в базе данных ЦБ.

Банк России направил кредитным организациям рекомендации с алгоритмом действий, который позволит гражданину оформить отказ от зачисления на его счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, — говорится в сообщении.

Чтобы вернуть средства, клиенту необходимо направить заявление в свой банк и указать номер запроса по операции без добровольного согласия (REQ). Организация, получившая заявление, возвращает сумму мошеннической операции банку плательщика, а тот зачисляет деньги на счет пострадавшего и уведомляет регулятора.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике поддержал новый пакет законов для борьбы с мошенниками. В новом законе предлагаются дополнительные меры против посредников, которые помогают выводить украденные деньги. Также банки, возможно, будут обязаны лучше защищать свои сайты и приложения от вирусов.