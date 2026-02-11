«Построже»: Медведев призвал пересмотреть реестр друзей России

Москве нужно быть строже и переверстать реестр друзей, поставщиков и контрагентов, заявил председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, есть линии, которые переступать нельзя никому, передает ТАСС.

У нас у всех всегда есть иллюзии какие-то, свои предпочтения. Но есть моменты, есть такие линии, за которые мы снова заступать не должны. За ними распад страны, как бы это больно сейчас ни звучало. Я просто к тому, что и реестр наших поставщиков, друзей, контрагентов — его тоже надо переверстать. Мне кажется, что нам тоже здесь нужно быть построже по отношению ко всем, — констатировал он.

Ранее политик отметил, что врагами России являются государства, которые прямо заявляют о своем желании видеть погибель, поражение и распад РФ. Он выразил мнение, что сейчас к противникам Москвы относится значительная часть европейских стран.

До этого Медведев подчеркнул, что Россия полностью исключает возможность гарантировать безопасность Украины путем размещения на ее территории иностранных военных. Политик указал, что вопрос о вводе европейских сил продолжает безосновательно возникать в дискуссиях о мирном урегулировании, добавляя, что его «с упорством, достойным лучшего применения, постоянно вытаскивают из рукава».