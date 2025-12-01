День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 12:06

Тыквенные драники выходят намного интереснее, чем обычные оладьи: сочетание с нежным куриным жюльеном и моцареллой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Этот способ позволяет подать привычные овощные оладьи совсем по-новому. Тыква делает их сочными и более полезными, а горячий жюльен создает плотный, насыщенный вкус. Готовится все быстро, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне целый вечер.

Для основы нужно натереть 500 г тыквы, добавить 2 яйца, 20 г муки, зубчик чеснока, соль и перец. Массу выкладывают ложкой на разогретую сковороду и обжаривают по 3 минуты с каждой стороны.

Затем драники отправляют в духовку на 7–10 минут при 180 °C. Пока они доходят до готовности, легко приготовить соус: обжарить 0,5 луковицы и зубчик чеснока, добавить 300 г куриного филе, а затем вмешать 30 г муки, 50 г сливочного масла и 200 мл молока. Когда смесь станет густой, всыпать 80 г моцареллы и немного петрушки. Готовые драники достаточно полить горячим жюльеном и присыпать 10 г тыквенных семечек — получается очень сытно и красиво.

Ранее сообщалось, что сосиски остаются любимым быстрым вариантом завтрака или перекуса, но при варке они часто лопаются, теряя аппетитный вид. Простая хитрость помогает решить эту проблему и сделать блюдо аккуратным, сохранив форму и вкус продукта.

Проверено редакцией
Читайте также
Закуска в чашечках авокадо: буду готовить на Новый год за 10 минут — вкуснятина с рыбкой и крабовыми палочками
Общество
Закуска в чашечках авокадо: буду готовить на Новый год за 10 минут — вкуснятина с рыбкой и крабовыми палочками
Солнечная запеканка для хмурого дня — дуэт творога и тыквы в фантастическом десерте: топ-рецепт на все случаи
Общество
Солнечная запеканка для хмурого дня — дуэт творога и тыквы в фантастическом десерте: топ-рецепт на все случаи
Вкуснее мармелада. Готовлю тыквенно-яблочные цукаты — хрустящие дольки вместо джема и конфет, быстро и просто
Общество
Вкуснее мармелада. Готовлю тыквенно-яблочные цукаты — хрустящие дольки вместо джема и конфет, быстро и просто
Рафаэлло не нужны! Готовлю мексиканские шарики мокко: кофе, шоколад и никакой духовки
Общество
Рафаэлло не нужны! Готовлю мексиканские шарики мокко: кофе, шоколад и никакой духовки
Тесто не поднимется, если вы забыли об одном правиле: простой температурный секрет, который спасает любую выпечку
Общество
Тесто не поднимется, если вы забыли об одном правиле: простой температурный секрет, который спасает любую выпечку
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Тыквенные драники выходят намного интереснее, чем обычные оладьи: сочетание с нежным куриным жюльеном и моцареллой Этот способ позволяет подать привычные овощные оладьи совсем по-новому. Тыква делает их сочными и более полезными, а горячий жюльен создает плотный, насыщенный вкус. Готовится все быстро, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне целый вечер.
тыква — 500 г
яйца куриные — 2 шт.
мука — 50 г
чеснок — 2 зубчика
соль — по вкусу
перец черный молотый — по вкусу
масло растительное — для жарки
филе куриного бедра — 300 г
лук репчатый — 0,5 шт.
масло сливочное — 50 г
молоко — 200 мл
сыр моцарелла — 80 г
петрушка свежая — 1−2 веточки
семечки тыквенные — 10 г
>
Для основы нужно натереть 500 г тыквы, добавить 2 яйца, 20 г муки, зубчик чеснока, соль и перец.
Массу выкладывают ложкой на разогретую сковороду и обжаривают по 3 минуты с каждой стороны.
Затем драники отправляют в духовку на 7–10 минут при 180 °C.
Пока они доходят до готовности, легко приготовить соус: обжарить 0,5 луковицы и зубчик чеснока, добавить 300 г куриного филе, а затем вмешать 30 г муки, 50 г сливочного масла и 200 мл молока.
Когда смесь станет густой, всыпать 80 г моцареллы и немного петрушки.
Готовые драники достаточно полить горячим жюльеном и присыпать 10 г тыквенных семечек — получается очень сытно и красиво.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Телеведущая Дмитриева раскрыла, как похудела на 46 килограммов
Бизнесмен хочет воспользоваться судом присяжных в деле об убийстве Кивы
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Останки криптобизнесмена Новака и его жены нашли в пустыне
Врач оценил слова академика РАН о росте продолжительности жизни до 120 лет
В Ленобласти кража автомобиля обернулась масштабным пожаром
Ушел из жизни двукратный чемпион «Ролан Гаррос»
Петербуржцы столкнулись с массовыми сбоями мобильного интернета
Россиянина спасли после 12 лет рабства в Дагестане
Подмосковный маньяк признался в еще одном преступлении
Зеленский высказался о переговорах с США
В Бурятии три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе
Раскрыт график Путина на ближайшие дни
Лариса Долина столкнулась с еще одной отменой после квартирного скандала
В Минском институте современных знаний подтвердили поступление Булановой
Россиянка выпрыгнула из окна в попытке спастись от сожителя
Риелтор оценил идею ввести в России залоговое удержание квартир
Торговца из Петербурга заподозрили в мошенничестве из-за продажи шубы
В Кремле отказались отвечать на вопрос о пребывании Асада в России
«Обрадовался»: Песков о звонке Путина пострадавшему от взрыва мальчику
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.