Тыквенные драники выходят намного интереснее, чем обычные оладьи: сочетание с нежным куриным жюльеном и моцареллой

Этот способ позволяет подать привычные овощные оладьи совсем по-новому. Тыква делает их сочными и более полезными, а горячий жюльен создает плотный, насыщенный вкус. Готовится все быстро, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне целый вечер.

Для основы нужно натереть 500 г тыквы, добавить 2 яйца, 20 г муки, зубчик чеснока, соль и перец. Массу выкладывают ложкой на разогретую сковороду и обжаривают по 3 минуты с каждой стороны.

Затем драники отправляют в духовку на 7–10 минут при 180 °C. Пока они доходят до готовности, легко приготовить соус: обжарить 0,5 луковицы и зубчик чеснока, добавить 300 г куриного филе, а затем вмешать 30 г муки, 50 г сливочного масла и 200 мл молока. Когда смесь станет густой, всыпать 80 г моцареллы и немного петрушки. Готовые драники достаточно полить горячим жюльеном и присыпать 10 г тыквенных семечек — получается очень сытно и красиво.

