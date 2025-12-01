День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 12:00

Вкуснее мармелада. Готовлю тыквенно-яблочные цукаты — хрустящие дольки вместо джема и конфет, быстро и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда за окном осень, а на кухне лежит тыква, которую некуда девать, самое время приготовить нечто особенное — домашние цукаты. Это не только прекрасный способ сохранить витамины, но и возможность создать полезный десерт, который станет любимым лакомством для всей семьи. В отличие от магазинных аналогов, в этих цукатах вы точно знаете, что содержится: ни грамма консервантов, только натуральные продукты и душевная теплота. Ароматные яблочные дольки и сладковатые кусочки тыквы, томленные в сиропе с пряностями, а затем подсушенные в духовке, превращаются в настоящие драгоценности. Они идеально подходят к чаю, как перекус для детей или даже в качестве оригинального украшения для выпечки.

Вам понадобится 500 граммов тыквы, 500 граммов яблок, 300 граммов сахара, 100 миллилитров воды, сок половины лимона, корица или имбирь по вкусу. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками толщиной около 1,5 сантиметров. Яблоки лучше взять твердых сортов, очистить от кожуры и сердцевины, нарезать дольками аналогичного размера. В кастрюле с толстым дном растворите сахар в воде, добавьте лимонный сок и пряности. Доведите сироп до кипения. Опустите в кипящий сироп тыкву и яблоки, варите на медленном огне 10–15 минут, пока фрукты не станут полупрозрачными, но не разварятся. Снимите с огня и оставьте в сиропе на 8–10 часов для пропитки. Затем откиньте цукаты на дуршлаг, дайте сиропу полностью стечь. Разложите кусочки на противне, застеленном пергаментом. Сушите в духовке при 80–100 градусах с приоткрытой дверцей около 1–1,5 часов, периодически переворачивая. Готовые цукаты должны быть упругими и не липнуть к рукам. Храните их в стеклянной банке, и они будут радовать вас своим вкусом всю зиму.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Тыквенные драники выходят намного интереснее, чем обычные оладьи: сочетание с нежным куриным жюльеном и моцареллой
Общество
Тыквенные драники выходят намного интереснее, чем обычные оладьи: сочетание с нежным куриным жюльеном и моцареллой
Закуска в чашечках авокадо: буду готовить на Новый год за 10 минут — вкуснятина с рыбкой и крабовыми палочками
Общество
Закуска в чашечках авокадо: буду готовить на Новый год за 10 минут — вкуснятина с рыбкой и крабовыми палочками
Солнечная запеканка для хмурого дня — дуэт творога и тыквы в фантастическом десерте: топ-рецепт на все случаи
Общество
Солнечная запеканка для хмурого дня — дуэт творога и тыквы в фантастическом десерте: топ-рецепт на все случаи
Рафаэлло не нужны! Готовлю мексиканские шарики мокко: кофе, шоколад и никакой духовки
Общество
Рафаэлло не нужны! Готовлю мексиканские шарики мокко: кофе, шоколад и никакой духовки
«Наполеон» в пролете! Готовлю ананасовый торт «Вверх тормашками»: карамельное чудо за 50 минут
Общество
«Наполеон» в пролете! Готовлю ананасовый торт «Вверх тормашками»: карамельное чудо за 50 минут
рецепты
кулинария
тыква
яблоки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Телеведущая Дмитриева раскрыла, как похудела на 46 килограммов
Бизнесмен хочет воспользоваться судом присяжных в деле об убийстве Кивы
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Останки криптобизнесмена Новака и его жены нашли в пустыне
Врач оценил слова академика РАН о росте продолжительности жизни до 120 лет
В Ленобласти кража автомобиля обернулась масштабным пожаром
Ушел из жизни двукратный чемпион «Ролан Гаррос»
Петербуржцы столкнулись с массовыми сбоями мобильного интернета
Россиянина спасли после 12 лет рабства в Дагестане
Подмосковный маньяк признался в еще одном преступлении
Зеленский высказался о переговорах с США
В Бурятии три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе
Раскрыт график Путина на ближайшие дни
Лариса Долина столкнулась с еще одной отменой после квартирного скандала
В Минском институте современных знаний подтвердили поступление Булановой
Россиянка выпрыгнула из окна в попытке спастись от сожителя
Риелтор оценил идею ввести в России залоговое удержание квартир
Торговца из Петербурга заподозрили в мошенничестве из-за продажи шубы
В Кремле отказались отвечать на вопрос о пребывании Асада в России
«Обрадовался»: Песков о звонке Путина пострадавшему от взрыва мальчику
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.