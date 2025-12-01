Вкуснее мармелада. Готовлю тыквенно-яблочные цукаты — хрустящие дольки вместо джема и конфет, быстро и просто

Когда за окном осень, а на кухне лежит тыква, которую некуда девать, самое время приготовить нечто особенное — домашние цукаты. Это не только прекрасный способ сохранить витамины, но и возможность создать полезный десерт, который станет любимым лакомством для всей семьи. В отличие от магазинных аналогов, в этих цукатах вы точно знаете, что содержится: ни грамма консервантов, только натуральные продукты и душевная теплота. Ароматные яблочные дольки и сладковатые кусочки тыквы, томленные в сиропе с пряностями, а затем подсушенные в духовке, превращаются в настоящие драгоценности. Они идеально подходят к чаю, как перекус для детей или даже в качестве оригинального украшения для выпечки.

Вам понадобится 500 граммов тыквы, 500 граммов яблок, 300 граммов сахара, 100 миллилитров воды, сок половины лимона, корица или имбирь по вкусу. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками толщиной около 1,5 сантиметров. Яблоки лучше взять твердых сортов, очистить от кожуры и сердцевины, нарезать дольками аналогичного размера. В кастрюле с толстым дном растворите сахар в воде, добавьте лимонный сок и пряности. Доведите сироп до кипения. Опустите в кипящий сироп тыкву и яблоки, варите на медленном огне 10–15 минут, пока фрукты не станут полупрозрачными, но не разварятся. Снимите с огня и оставьте в сиропе на 8–10 часов для пропитки. Затем откиньте цукаты на дуршлаг, дайте сиропу полностью стечь. Разложите кусочки на противне, застеленном пергаментом. Сушите в духовке при 80–100 градусах с приоткрытой дверцей около 1–1,5 часов, периодически переворачивая. Готовые цукаты должны быть упругими и не липнуть к рукам. Храните их в стеклянной банке, и они будут радовать вас своим вкусом всю зиму.

