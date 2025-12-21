Не забудьте прикупить баночку печени трески для Нового года: эти тарталетки всегда вызывают восторг

Не забудьте прикупить баночку печени трески для застолья на Новый год. Эти тарталетки всегда вызывают восторг во время празднований, а готовятся на раз-два.

Вкус получается богатым и изысканным: нежная, маслянистая печень, сливочный сыр и яйца с пикантной ноткой чеснока создают идеальную начинку для хрустящей тарталетки.

Вам понадобится: 1 банка печени трески, 2 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 2–3 зубчика чеснока, 2–3 ст. л. майонеза, готовые песочные тарталетки (10–12 штук), зелень (укроп, петрушка) для украшения. Слейте с печени трески масло или сок, переложите ее в миску и хорошо разомните вилкой. Добавьте мелко натертые яйца и сыр, пропущенный через пресс чеснок и майонез. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной, пластичной пасты. Если смесь суховата, можно добавить немного майонеза или 1–2 чайные ложки масла из банки. С помощью чайной ложки аккуратно наполните тарталетки начинкой, слегка формируя горку. Сразу украсьте каждую тарталетку веточкой зелени или мелко порубленным укропом. Подавайте немедленно или дайте немного охладиться в холодильнике.

