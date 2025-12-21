Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 22:28

Не забудьте прикупить баночку печени трески для Нового года: эти тарталетки всегда вызывают восторг

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Не забудьте прикупить баночку печени трески для застолья на Новый год. Эти тарталетки всегда вызывают восторг во время празднований, а готовятся на раз-два.

Вкус получается богатым и изысканным: нежная, маслянистая печень, сливочный сыр и яйца с пикантной ноткой чеснока создают идеальную начинку для хрустящей тарталетки.

Вам понадобится: 1 банка печени трески, 2 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 2–3 зубчика чеснока, 2–3 ст. л. майонеза, готовые песочные тарталетки (10–12 штук), зелень (укроп, петрушка) для украшения. Слейте с печени трески масло или сок, переложите ее в миску и хорошо разомните вилкой. Добавьте мелко натертые яйца и сыр, пропущенный через пресс чеснок и майонез. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной, пластичной пасты. Если смесь суховата, можно добавить немного майонеза или 1–2 чайные ложки масла из банки. С помощью чайной ложки аккуратно наполните тарталетки начинкой, слегка формируя горку. Сразу украсьте каждую тарталетку веточкой зелени или мелко порубленным укропом. Подавайте немедленно или дайте немного охладиться в холодильнике.

Ранее стало известно, как приготовить брускетты с селедкой и яблоками.

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

