21 декабря 2025 в 21:32

Конфеты «Коровка»: всего 4 ингредиента — готовится так просто, что даже не верится, пока не попробуешь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте знаменитые конфеты «Коровка» всего из четырех ингредиентов, которые подарят вкус детства. Готовится так просто, что даже не верится, пока не попробуешь!

Вкус этих конфет — нежная, тающая молочная карамель с насыщенным сливочным ароматом и тонкой ноткой ванили. Это сладкое чудо, которое не купишь в магазине.

Вам понадобится: 1 литр молока (желательно 3,2%), 1 кг сахара, 200 г сливочного масла, 1 пакетик ванилина. В толстостенной кастрюле смешайте молоко и сахар, поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Варите 40–50 минут, пока масса не начнет густеть и приобретать золотисто-карамельный оттенок, продолжая непрерывно помешивать, особенно у дна, чтобы не пригорело. Затем добавьте сливочное масло и ванилин, хорошо перемешайте и варите еще 10–15 минут до тех пор, пока капля смеси, опущенная в стакан с холодной водой, не будет сворачиваться в мягкий шарик. Готовую массу снимите с огня, дайте немного остыть и слегка остывшую, но еще теплую массу взбейте миксером на средней скорости 5–7 минут до осветления и загустения. Быстро выложите массу в форму, застеленную пергаментом, разровняйте и оставьте до полного остывания. Затем нарежьте на кубики.

Ранее стало известно, как приготовить целый противень выпечки из пачки теста и бананов: 2 ингредиента, а накормить можно всю семью.

Проверено редакцией
