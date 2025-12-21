Конфеты «Коровка»: всего 4 ингредиента — готовится так просто, что даже не верится, пока не попробуешь

Приготовьте знаменитые конфеты «Коровка» всего из четырех ингредиентов, которые подарят вкус детства. Готовится так просто, что даже не верится, пока не попробуешь!

Вкус этих конфет — нежная, тающая молочная карамель с насыщенным сливочным ароматом и тонкой ноткой ванили. Это сладкое чудо, которое не купишь в магазине.

Вам понадобится: 1 литр молока (желательно 3,2%), 1 кг сахара, 200 г сливочного масла, 1 пакетик ванилина. В толстостенной кастрюле смешайте молоко и сахар, поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Варите 40–50 минут, пока масса не начнет густеть и приобретать золотисто-карамельный оттенок, продолжая непрерывно помешивать, особенно у дна, чтобы не пригорело. Затем добавьте сливочное масло и ванилин, хорошо перемешайте и варите еще 10–15 минут до тех пор, пока капля смеси, опущенная в стакан с холодной водой, не будет сворачиваться в мягкий шарик. Готовую массу снимите с огня, дайте немного остыть и слегка остывшую, но еще теплую массу взбейте миксером на средней скорости 5–7 минут до осветления и загустения. Быстро выложите массу в форму, застеленную пергаментом, разровняйте и оставьте до полного остывания. Затем нарежьте на кубики.

