Целый противень выпечки из пачки теста и бананов: 2 ингредиента, а накормить можно всю семью

Целый противень выпечки можно приготовить из пачки слоеного теста и бананов. Всего 2 ингредиента, а накормить можно всю семью! Эти булочки-розочки — настоящая палочка-выручалочка.

Вкус булочек — нежное слоеное тесто с карамелизованным бананом, который становится сладким и ароматным при выпекании. Банан сохраняет сочность и идеально сочетается с хрустящим тестом. Эти булочки хороши как в теплом, так и в холодном виде.

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста и 2 спелых банана. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт. Бананы нарежьте тонкими кружочками одинаковой толщины. Выложите кружочки банана вдоль в 2–3 параллельных ряда. Аккуратно сверните тесто в плотный рулет, начиная с края с бананами. Нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Выложите булочки на противень, смажьте взбитым яйцом и посыпьте сахаром. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистого цвета.

