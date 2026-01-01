Новый год — 2026
Пирожки с картошкой больше не пеку. Нашла рецепт из Осетии: осетинские пироги с сыром — тонкое тесто и полкило начинки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — вершина искусства простой и сытной выпечки. Его философия в идеальном балансе: упругое, эластичное и невероятно тонкое тесто служит лишь изящной оболочкой для щедрой ароматной начинки из растягивающегося сыра с яркими нотками зелени. Каждый пирог — это сочная, тающая во рту слоеная вселенная, где главное правило — начинки должно быть втрое больше, чем теста.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кефира, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли; для начинки — 600 г смеси сыров (например, 400 г сулугуни и 200 г осетинского или адыгейского), пучок зеленого лука и кинзы, соль, молотый черный перец, 50 г сливочного масла для смазывания. Сначала приготовьте опару: смешайте теплый кефир с дрожжами и сахаром, оставьте на 10 минут. Всыпьте муку с солью, замесите гладкое тесто, накройте и оставьте в тепле на 1–1,5 часа. Для начинки сыр натрите на терке, зелень мелко порубите, смешайте, приправьте перцем (солите осторожно: сыр уже соленый). Подошедшее тесто разделите на три части. Каждую тонко раскатайте в круг. На центр выложите треть начинки горкой. Соберите края теста вверху, защипните, аккуратно расплющите пирог руками в лепешку, сделав в центре небольшое отверстие для выхода пара. Выпекайте на противне с пергаментом в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Горячие пироги обильно смажьте сливочным маслом. Подавайте сразу, разрезав на сегменты, как пиццу.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
