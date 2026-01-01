Овсянку по утрам больше не варю. Готовлю завтрак из Львова: яблочные оладьи с корицей — воздушные и ароматные

Этот рецепт идеально передает дух уютной львовской кофейни, где каждый завтрак — это маленький праздник. Оладьи получаются невероятно воздушными, с хрустящей золотистой корочкой и насыщенным ароматом корицы. Сочные кусочки яблок в каждом укусе создают гармоничный вкус, который отлично сочетается с чашечкой кофе или какао, даря заряд тепла и бодрости на весь день.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных яблока, 2 яйца, 6 столовых ложек муки, 3 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1,5 чайной ложки молотой корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний сок. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте яблочную массу, просеянную муку с разрыхлителем и корицей. Аккуратно перемешайте до однородности — тесто должно быть густым, но текучим. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте их по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до румяного цвета. Готовые оладьи можно подавать со сметаной, сгущенкой, медом или посыпав сахарной пудрой.

