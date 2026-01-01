Вместо сложных пирогов и скучных оладий — эти пушистые рацушки покорят любого: готовлю польскую вкусноту из яблок

Рацушки — это не просто оладьи, это национальное польское блюдо, воплощающее домашнее тепло. Секрет их невероятной пушистости — в сочетании кефира и разрыхлителя, которое создает воздушное, почти бисквитное тесто, обволакивающее сочные ленты тертого яблока. Жарятся они мгновенно, даря хрустящую корочку и нежнейшую сердцевину.

2 крупных яблока очищаю от кожуры и сердцевины, натираю на крупной терке. В глубокой миске взбиваю 1 яйцо с 3 ст. л. сахара и щепоткой соли до легкой пены. Вливаю 100 мл кефира и перемешиваю. Просеиваю туда же 5 ст. л. муки и 1/2 ч. л. разрыхлителя. Замешиваю гладкое тесто консистенции густой сметаны. В готовое тесто быстро вмешиваю натертые яблоки. Разогреваю на сковороде достаточное количество растительного масла. Выкладываю тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарю на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до ровной золотисто-коричневой корочки. Готовые рацушки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подаю теплыми, посыпанными сахарной пудрой, с медом, сметаной или взбитыми сливками.

