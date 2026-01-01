Новый год — 2026
Худеем с умом: почему «обезжиренные» продукты могут испортить фигуру и здоровье — разбираемся вместе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Думаете, продукты с пометкой «0% жира» — верный путь к стройности? На деле такой выбор порой даёт обратный эффект: вместо желанной лёгкости можно получить «апельсиновую корку» и проблемы со здоровьем. Разберём, почему отказ от жиров играет против нас и как найти баланс.

Дело в том, что липиды жизненно важны для организма: они участвуют в обмене веществ и поддерживают здоровье кожи. Когда мы резко сокращаем жиры, тело включает режим экономии и начинает активнее запасать их под кожей — отсюда бугристость и потеря эластичности. К тому же производители часто компенсируют отсутствие жира избытком сахара: в таких продуктах углеводов в разы больше нормы.

Это стимулирует образование жира и ухудшает состояние соединительной ткани. Кроме того, жиры нужны для синтеза важных гормонов — эстрогена, тестостерона, кортизола и гормонов щитовидной железы. Их дефицит нарушает гормональный баланс и сказывается на самочувствии. Чтобы избежать этих проблем, включайте в рацион полезные источники жиров: семена, морепродукты и масла холодного отжима. Так вы поддержите здоровье и сохраните красивую фигуру.

Ранее сообщалось, что иногда самые обычные продукты раскрываются с новой стороны, если приготовить их необычным способом. Этот вариант маринованной скумбрии хорош тем, что не требует долгого ожидания и получается ярче любой магазинной закуски. А результат неизменно вызывает вопрос: «Когда снова приготовишь?»

Проверено редакцией
