Секретная скумбрия, которую сметают первой: простой домашний маринад с вау-эффектом и быстрым результатом

Иногда самые обычные продукты раскрываются с новой стороны, если приготовить их необычным способом. Этот вариант маринованной скумбрии хорош тем, что не требует долгого ожидания и получается ярче любой магазинной закуски. А результат неизменно вызывает вопрос: «Когда снова приготовишь?»

Скумбрия (2 шт.) после очистки быстро маринуется в смеси воды (90 мл) и уксуса 9% (180 мл) всего 2 часа под гнетом. Затем нужно снять кожу, нарезать рыбу кусочками и заняться ароматной заправкой. Лук (5 шт.) обжаривают на растительном масле (100 мл) до золотистости, добавляют сахар (2 ч. л.), кориандр (1 ч. л.), копченую паприку (1,5 ч. л.), черный перец (1 ч. л.), красный — по вкусу, а также чеснок из одной головки.

Морковь (2 шт.) натирают, слегка отжимают и соединяют со скумбрией, луком и соевым соусом (3 ст. л.). Дайте закуске настояться 2 часа — и получите идеально сбалансированный вкус, от которого трудно оторваться. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что такой салат выручает, когда хочется приготовить что-то необычное из знакомых продуктов. Он получается сытным, ярким по вкусу и всегда вызывает интерес за счет удачного сочетания копченостей, овощей и грибов. А готовится он проще простого, что особенно приятно в загруженные дни.