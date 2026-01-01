Новый год — 2026
Свинина как в ресторане без лишних хлопот: секрет нежного мяса с кефиром

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мечтаете о сочной и нежной свинине, которая буквально тает во рту? Не нужно быть шеф‑поваром — достаточно знать один простой секрет. Маринад на основе кефира превратит обычное мясо в кулинарный шедевр, сохранив его натуральный вкус и придав невероятную мягкость.

Всё дело в молочной кислоте, которая деликатно размягчает мясные волокна, не пересушивая их — в отличие от уксуса или лимонного сока. Для маринада возьмите кефир жирностью не менее 3,2%, добавьте 2–3 зубчика свежего чеснока, одну крупную луковицу, молотый чёрный перец, кориандр и лавровый лист.

Смешайте ингредиенты до однородности и погрузите в смесь куски свинины. Лучше оставить мясо мариноваться на ночь в холодильнике, но минимум — на 6–8 часов. После такой подготовки свинина получится нежной при любом способе приготовления: на мангале, в духовке или на сковороде. К тому же она будет готовиться быстрее и равномернее.

Ранее сообщалось, что если хочется поставить на стол что-то красивое, вкусное и необычное, этот салат станет настоящим украшением. Он сочетает сладость, нежность и легкую пикантность, а готовить его проще простого — без слоев, форм и фигурных вырезаний. «Гранатовая долька» точно удивит гостей и создаст праздничное настроение.

