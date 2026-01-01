Мак, ваниль и творожная прослойка — пеку пирог «Звездная россыпь». Новогоднее чудо для уютного чаепития

Этот пирог создает атмосферу домашнего тепла и праздничного волшебства. Его аромат, где сливаются сладковатая глубина мака, нежная ваниль и легкая кислинка творога, наполняет дом предвкушением чуда. А внешний вид с румяной, будто усыпанной звездами, корочкой делает его идеальным центром для семейного чаепития в новогодние каникулы.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 200 г сливочного масла, 100 г сахара, 2 яйца, щепотка соли; для начинки — 400 г творога, 200 г отварного мака, 150 г сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 2 яйца, 50 г сметаны. Размягченное масло разотрите с сахаром и солью, добавьте яйца, затем муку. Замесите тесто, разделите на 2 неравные части, заверните в пленку и уберите в холод на 30 минут. Для начинки творог протрите через сито, смешайте с отварным и перемолотым маком, сахаром, ванилью, яйцами и сметаной. Большую часть теста раскатайте и выложите в смазанную маслом форму, сформировав бортики. Равномерно распределите творожно-маковую начинку. Оставшееся тесто раскатайте, нарежьте полосками и выложите сверху решетку. Смажьте взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу полностью остыть в форме. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой, как инеем.

