Нарезка после праздника не пропадет. Тушу бигос по-польски — сытнее гуляша и съедается вмиг

Когда праздничная мясная тарелка опустела, а холодильник полон разнообразных обрезков, самое время приготовить настоящий польский бигос. Это блюдо гениально превращает остатки колбас, ветчины и буженины в сытный и ароматный шедевр, который только улучшается со временем. В отличие от солянки, бигос богат овощами — квашеной и свежей капустой, что делает его не только вкусным, но и полезным выбором для постпраздничных дней.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясных остатков (разные колбасы, копчености, ветчина), 500 г квашеной капусты, 400 г свежей капусты, 2 луковицы, 100 г томатной пасты, 2-3 сушеных гриба (белых или подберезовиков), 2 лавровых листа, 5-6 горошин душистого перца, соль, сахар по вкусу, растительное масло. Квашеную капусту промойте, если она слишком кислая. Свежую капусту нашинкуйте. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте нарезанные кубиками мясные продукты и обжаривайте 5–7 минут. Переложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте оба вида капусты, томатную пасту, предварительно замоченные и нарезанные грибы, специи. Влейте немного воды или бульона, чтобы покрывало содержимое. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите под крышкой минимум 1,5–2 часа, периодически помешивая. Чем дольше томится бигос, тем вкуснее он становится. Подавайте со ржаным хлебом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.