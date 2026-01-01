Новый год — 2026
Похмелье не отпускает? Готовлю армянский хаш — греет, бодрит, возвращает к жизни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — не просто еда, а вековое лечебное средство, которое восстанавливает силы и баланс в организме после бурного праздника. Наваристый, густой бульон из говяжьих ножек, богатый коллагеном, электролитами и жирами, мягко обволакивает желудок, восполняет потерю солей и дарит чувство глубокого сытного комфорта, помогая телу восстановиться.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг говяжьих или телячьих ножек (расщепленных), 1-2 рубца (по желанию), 2 головки репчатого лука, 3-4 зубчика чеснока, соль. Ножки тщательно очистите и вымочите в холодной воде 8–12 часов, меняя воду. Поместите их в большую кастрюлю, залейте холодной водой (около 4-5 литров). Доведите до кипения, снимите пену. Убавьте огонь до минимума, добавьте неочищенные луковицы. Варите под крышкой 6–8 часов, пока мясо не начнет легко отставать от костей. За 30 минут до готовности посолите по вкусу. Готовый бульон процедите, мясо отделите от костей и верните в суп. Классическая подача: разлейте кипящий бульон в глубокие пиалы, отдельно подайте мелко рубленный чеснок, разведенный в небольшом количестве бульона, зелень (кинзу, базилик), редьку, лаваш и сухую паприку. Хаш едят очень горячим, добавляя чеснок и зелень по вкусу.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
супы
кулинария
горячее
Мария Левицкая
М. Левицкая
