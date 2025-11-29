День матери
Порционный «Наполеон» — готовлю на все праздники: простой рецепт, а комплиментов собирает кучу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Готовлю на все праздники, включая Новый год, порционный «Наполеон» из слоеного теста и заварного крема. Простой рецепт, а комплиментов всегда собирает кучу!

Для коржей вам понадобится: 500 г слоеного бездрожжевого теста. Раскатайте тесто в пласт толщиной 2-3 мм, наколите вилкой и вырежьте кружки или квадраты. Выпекайте на пергаменте при 200 °C 10–12 минут до золотистого цвета. Для заварного крема понадобятся: 500 мл молока, 2 яйца, 150 г сахара, 40 г муки, 200 г сливочного масла, ванилин. Яйца взбейте с сахаром, добавьте муку. Влейте теплое молоко, перемешайте. Варите на медленном огне до загустения. Охладите, взбейте с мягким маслом. Соберите тортики, промазывая коржи кремом. Дайте пропитаться 4–6 часов.

Вкус — идеальное сочетание: хрустящие воздушные коржи с нежнейшим ванильным кремом, который тает во рту. Эти изящные порционные десерты легко подавать, и они выглядят невероятно эффектно!

