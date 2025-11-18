Тертое печенье с творожной прослойкой: идеально держит форму, но тает во рту

Тертое печенье с творожной прослойкой поразит вас простотой приготовления и нежным вкусом. Его вкус — идеальный баланс рассыпчатой масляной крошки и нежной творожной начинки.

Тертое тесто при выпекании создает воздушную хрустящую текстуру, а творог добавляет приятную влажность и легкую кислинку. Рассказываем рецепт этих вкуснейших треугольников.

Для теста вам понадобится: 300 г муки, 200 г холодного сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли. Для начинки: 250 г творога, 2 ст. л. сахара, 1 желток, ванилин. Масло натрите на терке в муку с сахаром, добавьте яйцо и быстро соберите тесто. Разделите на 2 части (одну побольше), заверните в пленку и уберите в морозилку на 15 минут. Для начинки смешайте творог с сахаром и желтком. Противень застелите бумагой, большую часть теста натрите на терке, распределите по дну, сверху выложите творожную начинку. Сверху натрите оставшееся тесто. Выпекайте 25–30 минут при 180°C до золотистости.

Горячий пирог разрежьте на квадраты или треугольники. Песочная крошка сверху и снизу идеально держит форму, но тает во рту.

