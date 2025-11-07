Ленивый торт «Киевский»: самый простой рецепт из 4 ингредиентов — легче не придумаешь

Это самый простой рецепт ленивого торта «Киевский» из 4 ингредиентов. Легче не придумаешь! Самое трудное во всем процессе приготовления — выждать время, пока торт пропитается.

Для приготовления понадобится: 400 г готовых безе, 200 г сливочного масла, 1 банка вареной сгущенки, 100 г грецких орехов. Масло комнатной температуры взбейте миксером до пышности, постепенно добавляя вареную сгущенку, — это и будет ваш крем. Орехи слегка обжарьте и измельчите. На блюдо выложите слой безе, покройте его частью крема и посыпьте орехами. Повторите слои, завершив кремом и орехами. Дайте торту пропитаться в холодильнике 4–6 часов.

Вкус получается невероятно нежным: воздушные безе пропитываются масляно-карамельным кремом, но сохраняют легкую хрустящую текстуру, а орехи добавляют пикантную нотку. Этот десерт воссоздает знаменитый вкус классического «Киевского» торта, но требует минимума усилий и времени.

Ранее стало известно, как приготовить гору слоек с шоколадом за 15 минут из 2 ингредиентов.