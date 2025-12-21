Банан и немного сгущенки превращаю в шикарный десерт — этот рулетик готовлю быстрее, чем заварится чай

Этот рулет — настоящая магия! Пока духовка разогревается до 180 °C, вы успеваете приготовить тесто, а через 7 минут у вас уже готов нежный, тонкий бисквит, который остается только свернуть с начинкой. Быстрее десерта не придумаешь!

3 яйца взбиваю миксером в пышную пену. Добавляю 5 ст. л. сахара и щепотку соли, снова взбиваю. Всыпаю 5 ст. л. сухого молока и 5 ст. л. муки, аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности.

Тесто выливаю на противень, застеленный пергаментом, и разравниваю тонким слоем. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 5–7 минут до легкого румянца. Горячий корж сразу смазываю банкой вареной сгущенки, выкладываю 1–2 очищенных банана и быстро сворачиваю в рулет с помощью пергамента. Сверху посыпаю сахарной пудрой.

