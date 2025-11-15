Вкуснее любых салатов — закуска «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе

Когда хочется создать на новогоднем столе что-то по-настоящему волшебное, «Ёлочные шарики» становятся идеальным решением. Эти нежные сырные шарики, украшенные рубиновыми зернами граната, напоминают елочные игрушки — такие же яркие, праздничные и радующие глаз. Они буквально создают настроение праздника! А их приготовление — это целое удовольствие, особенно если подключать к процессу детей. Всего несколько простых ингредиентов — и на вашем столе появляется настоящее новогоднее чудо.

Возьмите 200 г творожного сыра, 100 г твердого сыра, 1 зубчик чеснока, 50 г сливочного масла, пучок укропа и зерна граната для украшения. Твердый сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс, укроп мелко порубите. Смешайте все ингредиенты в миске, кроме граната. Тщательно вымесите массу руками и уберите в холодильник на 20–30 минут — так будет легче формировать шарики. Затем скатайте из охлажденной массы небольшие шарики диаметром около 3 см. Обваляйте их в зернах граната, слегка вдавливая ядрышки в сырную основу. Подавайте на тарелке, украшенной елочными веточками.

