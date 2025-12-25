Оливье больше не делаю. Готовлю новогодние лотосы из крабовых палочек — изысканно, просто и невероятно красиво

Новогодний стол — это всегда соревнование не только вкусов, но и красоты. Хочется, чтобы каждое блюдо было маленьким произведением искусства, которое жалко нарушать. Эти лотосы из крабовых палочек — идеальное решение для такого случая. Они выглядят как изысканные восточные цветы, собранные искусным поваром, но их секрет — в невероятной простоте. Хрустящая картофельная основа, нежная сырно-яичная начинка и изящные лепестки из крабовых палочек создают волшебную иллюзию сложного блюда, которое под силу приготовить абсолютно каждому. Эта закуска не только украсит стол, но и станет самым фотогеничным «гостем» вашего праздника.

Рецепт приготовления

Для приготовления вам понадобится: 10–12 крабовых палочек, 3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 3 столовые ложки майонеза, 20–25 крупных круглых картофельных чипсов (например, Pringles), свежая зелень для украшения. Яйца и сыр натрите на мелкой терке. Соедините их в миске с майонезом и тщательно перемешайте до получения однородной пластичной массы. Крабовые палочки, не разворачивая полностью, нарежьте под углом тонкими диагональными ломтиками толщиной 2–3 мм — это будущие лепестки цветка. На каждую картофельную чипсину аккуратно выложите примерно чайную ложку сырно-яичной начинки, слегка разровняв ее. Сверху, формируя бутон, веером выложите 5–7 лепестков из крабовых палочек. В центр каждого готового лотоса капните немного майонеза и украсьте мелко нарезанной зеленью (укроп, петрушка или зеленый лук). Подавайте закуску сразу на большом блюде. Идеально сочетается с легким соевым соусом или сливочно-чесночным кремом.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.