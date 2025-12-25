Новый год — 2026
Копченая курица и грибы — комбо, которое любят все: салат «Очарование» — хит на все времена

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат «Очарование» — это хит на все времена. Идеален на Новый год и любые другие праздники. Копченая курица и грибы — это комбо, которое любят все! Такая вкуснятина никогда не остается несъеденной.

Вкус получается богатым и гармоничным: нежная основа из картофеля, пикантная копченая курица, ароматные грибы, сладковатая морковь и классическое сочетание яичных белков и желтков создают сытную и очень сбалансированную композицию.

Вам понадобится: 3 отварные картофелины, 300 г копченой куриной грудки, 300 г шампиньонов, 2 отварные моркови, 4 яйца, майонез. Салат собирается слоями в следующей последовательности, каждый слой, кроме последнего, нужно слегка промазать майонезом: 1 — тертый картофель, 2 — мелко нарезанная копченая курица, 3 — жареные грибы, 4 — тертая морковь, 5 — тертые желтки. Верхним, завершающим слоем равномерно распределите тертые белки — их смазывать не нужно. Дайте салату настояться в холодильнике минимум 3-4 часа, чтобы все слои пропитались.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку.

