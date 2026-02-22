Великий пост — не повод отказываться от вкусных блюд: салат с сухариками и фасолью скрасит ужины

Великий пост — не повод отказываться от вкусных блюд! Этот салат с сухариками и фасолью скрасит обеды и ужины и отлично насытит.

Для приготовления понадобится: 200 г моркови по-корейски, 1 банка консервированной красной фасоли, 1 банка консервированной белой фасоли, 3 соленых огурца, 150 г ржаных или пшеничных сухариков (со вкусом сметаны, чеснока или просто соленых), 3-4 ст. л. постного майонеза, зелень по желанию.

Рецепт: с фасоли слейте всю жидкость. Соленые огурцы нарежьте мелкими кубиками или тонкой соломкой. В миске соедините морковь по-корейски, фасоль, огурцы и мелко рубленую зелень. Заправьте постным майонезом и тщательно перемешайте. Непосредственно перед подачей добавьте сухарики и еще раз аккуратно перемешайте, чтобы они сохранили хруст.

