22 февраля 2026 в 15:28

Великий пост — не повод отказываться от вкусных блюд: салат с сухариками и фасолью скрасит ужины

Фото: D-NEWS.ru
Великий пост — не повод отказываться от вкусных блюд! Этот салат с сухариками и фасолью скрасит обеды и ужины и отлично насытит.

Для приготовления понадобится: 200 г моркови по-корейски, 1 банка консервированной красной фасоли, 1 банка консервированной белой фасоли, 3 соленых огурца, 150 г ржаных или пшеничных сухариков (со вкусом сметаны, чеснока или просто соленых), 3-4 ст. л. постного майонеза, зелень по желанию.

Рецепт: с фасоли слейте всю жидкость. Соленые огурцы нарежьте мелкими кубиками или тонкой соломкой. В миске соедините морковь по-корейски, фасоль, огурцы и мелко рубленую зелень. Заправьте постным майонезом и тщательно перемешайте. Непосредственно перед подачей добавьте сухарики и еще раз аккуратно перемешайте, чтобы они сохранили хруст.

Ранее стало известно, как приготовить обалденный овощной салат из капусты и огурца: все дело в необычной заправке без майонеза.

