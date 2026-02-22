Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 16:35

Украинские дроны перехватили над Тульской областью

Губернатор Миляев: силы ПВО сбили два дрона над Тульской областью

ПВО РФ
Два украинских дрона были уничтожены в небе над Тульской областью днем 22 февраля, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Никто в результате атаки не пострадал.

В ходе боевой работы подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили два украинских беспилотника. По предварительной информации пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано, — написал он.

Тем временем появилась информации, что при атаке ВСУ на автомобиль погиб житель поселка Малиновка Белгородского округа. По машине ударил украинский FPV-дрон.

По данным Минобороны РФ, ночью 22 февраля силы ПВО ликвидировали и перехватили над регионами России 86 украинских беспилотников. По данным ведомства, по 29 и 14 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Саратовской областей, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями.

Позже появилась информация, что за первую половину воскресенья 22 февраля российские средства ПВО нейтрализовали 73 украинских БПЛА. Из них 52 беспилотника были сбиты над Брянской областью и 18 дронов над Белгородской областью.

