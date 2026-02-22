FPV-дрон убил жителя Белгородской области в машине

Житель поселка Малиновка Белгородского округа погиб при атаке ВСУ на его автомобиль, передает Telegram-канал оперативного штаба региона. По машине ударил украинский FPV-дрон.

В поселке Малиновка Белгородского округа в результате удара FPV-дрона по машине погиб мужчина, — сказано в сообщении.

Утром 22 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 86 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 14 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Саратовской областей, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями.

До этого мирный житель погиб, еще пять человек, включая бойца спецподразделения «Орлан», пострадали в результате ударов украинских дронов по двум приграничным округам Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, атакам подверглись гражданские объекты и автомобиль.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ возвращаются на место преступления после терактов против мирного населения, стремясь увеличить число жертв среди гражданских. По словам дипломата, медики вызывают у украинской армии особое ожесточение.