22 февраля 2026 в 13:39

Власти раскрыли детали массированной атаки на Белгородщину

Гладков: по Белгородской области за сутки выпустили свыше 200 украинских БПЛА

ВС Украины
За сутки по Белгородской области было выпушено более 200 БПЛА, более 120 из которых были сбиты, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Атаке подверглись Белгородский, Краснояружский, Валуйский, Борисовский, Шебекинский, Грайворонский и другие округа.

В населенных пунктах повреждены автомобили, частные дома, коммерческие объекты, хозяйственные постройки, линии электропередачи. В результате травмы получили девять человек, в том числе ребенок.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы ПВО ликвидировали и перехватили над регионами России 86 украинских беспилотников. По данным ведомства, по 29 и 14 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Саратовской областей, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями.

Тем временем ВС РФ нанесли высокоточный удар по объектам ВПК Украины. Также военные атаковали энергетические объекты, используемые в интересах ВСУ, уничтожили логистический центр, а также место хранения украинских БПЛА и комплектующих к ним. Кроме того, военные ликвидировали пункты временной дислокации формирований и наемников Киева в 144 районах.

