Власти раскрыли детали массированной атаки на Белгородщину

За сутки по Белгородской области было выпушено более 200 БПЛА, более 120 из которых были сбиты, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Атаке подверглись Белгородский, Краснояружский, Валуйский, Борисовский, Шебекинский, Грайворонский и другие округа.

В населенных пунктах повреждены автомобили, частные дома, коммерческие объекты, хозяйственные постройки, линии электропередачи. В результате травмы получили девять человек, в том числе ребенок.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы ПВО ликвидировали и перехватили над регионами России 86 украинских беспилотников. По данным ведомства, по 29 и 14 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Саратовской областей, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями.

Тем временем ВС РФ нанесли высокоточный удар по объектам ВПК Украины. Также военные атаковали энергетические объекты, используемые в интересах ВСУ, уничтожили логистический центр, а также место хранения украинских БПЛА и комплектующих к ним. Кроме того, военные ликвидировали пункты временной дислокации формирований и наемников Киева в 144 районах.