«Проблема номер один»: генерал о нюансе службы иностранных пилотов в ВСУ

Языковой барьер снижает эффективность службы иностранных пилотов в рядах Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. Если западные специалисты будут получать сообщения от украинских военнослужащих на ломаном английском языке, у них могут возникнуть сложности в интерпретации данных, пояснил он.

Если иностранные пилоты будут работать, они должны получать подсказки [с командных пунктов] на английском или на французском языке, то есть на родном. Допустим, для французов говорить на английском языке — это уже небольшой камень преткновения. Для нидерландцев проще: они изначально учат английский и работают на нем, когда летают на F-16 или F-35. Если все-таки украинские специалисты попытаются говорить на ломаном английском, то, думаю, качество будет теряться минимум на 35-45%. Все эти нюансы нужно просчитывать и моделировать процессы, а не говорить, что это панацея от всех бед. Далеко не так, мягко говоря. Языковой барьер ― это проблема номер один, ― объяснил Попов.

Ранее сообщалось, что истребителями F-16, которые были поставлены на Украину, управляют американские и нидерландские пилоты. По информации зарубежных СМИ, для прикрытия Киева была создана смешанная эскадрилья.