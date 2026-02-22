Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 14:51

Москвичей предупредили о новых погодных сюрпризах после циклона «Валли»

Москвичей предупредили о буране и ветре с порывами до 17 метров в секунду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве ожидаются сильная метель и шквалистый ветер, сообщает МЧС. В ведомстве предупредили, что скорость порывов ветра будет достигать 17 метров в секунду.

В ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток в г. Москве местами ожидается снег, метель, усиление юго-западного ветра порывами до 17 м/с. На дорогах снежные накаты, гололедица, — говорится в публикации.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что снежный покров в Москве на метеостанции ВДНХ достиг рекордных 68 сантиметров. Она отметила, что предыдущий рекорд в 64 сантиметра зафиксировали в 2024 году. Синоптик добавила, что высота снега варьируется от 68 до 79 сантиметров.

До этого сообщалось, что из-за сильного снегопада пробки в Москве достигли девяти баллов. Заторы наблюдались на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центральной части города. Машины стояли на Кремлевской набережной, Тверской улице, Пречистенке, Новом Арбате и Страстном бульваре. В дептрансе предупреждали о локальных ограничениях на дорогах в ЦАО. Москвичей призывали отказаться от личного транспорта в пользу метро.

