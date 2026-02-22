23 февраля — выходной или нет? Будем ли отдыхать, календарь

Россияне задаются вопросом, будем ли отдыхать на День защитника Отечества. Что известно, каков производственный календарь, 23 февраля — выходной или нет?

23 февраля — выходной или нет: будем ли отдыхать

В 2025 году День защитника Отечества выпал на воскресенье, и россияне не получили дополнительных выходных. В 2026 году 23 февраля выпадает на понедельник, поэтому этот день — официальный выходной.

Таким образом, большинство россиян в 2026 году будут отдыхать с субботы по понедельник, с 20 по 23 февраля включительно. Следующая рабочая неделя будет короткой — всего четыре дня. На работу надо будет выйти во вторник, 24 февраля.

В производственном календаре на 2026 год в феврале больше не будет красных дней, помимо традиционных выходных, субботы и воскресенья, 28 и 29 февраля.

История праздника Дня защитника Отечества

Праздник берет свое начало в январе 1919 года, когда один из основателей советской военной педагогики Николай Подвойский решил напомнить верхам о торжественном событии — годовщине образования Красной армии. Большевик предложил установить праздничную дату 28 января, в день издания соответствующего декрета. Идейное письмо было отправлено во ВЦИК.

Парад частей Красной армии на Ходынском поле в день празднования 1 мая 1918 года Фото: РИА Новости

Письмо затерялось в пути. В итоге предложение рассмотрели только 23 февраля. Подвойский получил отказ из-за опоздания почты. Тем не менее задумка оказалась востребованной. Рассмотрением устройства такого праздника занялся Президиум Моссовета.

Годовщину решили отмечать 17 февраля, в День красного подарка. Это особый день, когда граждане вручают красноармейцам небольшие презенты. Однако 17 февраля тогда было началом рабочей недели, поэтому все перенесли на воскресенье, 23 февраля. Это решение сыграло ключевую роль в истории праздника.

После проведения мероприятия о торжестве забыли до 1923 года, пятой годовщины Красной армии. После этого 23 Февраля начали отмечать на всесоюзном уровне.

Когда будут праздники после 23 февраля: производственный календарь

Ближайшие выходные по случаю праздника состоятся в марте. Поводом выступит Международный женский день, который традиционно отмечается 8-го числа первого весеннего месяца.

В 2026 году 8 марта выпадает на воскресенье, однако выходной в понедельник, 9 марта, будет. Поэтому благодаря переносам, утвержденным Минтрудом, россияне получают три дня отдыха подряд, с 7 по 9 марта включительно.

В мае 2026-го россияне будут отдыхать с 1-го по 3-е и с 9-го по 11-е. Поводом здесь служат сразу два праздника: Первое мая и День Победы соответственно.

Далее: 12–14 июня по случаю Дня России, 4 ноября — День народного единства, 31 декабря — благодаря переносу 4 января, которое в 2026-м выпало на воскресенье.

Какие дни считаются праздничными в России

По ТК РФ нерабочими праздничными днями являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.

31 декабря не является праздничным днем, хотя предложения сделать его таковым озвучивались неоднократно. Зачастую россияне не работают в последний день года, так как его делают выходным с помощью переносов.

