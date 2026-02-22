23 Февраля: какой праздник и кого поздравлять — красноармейца или папу?

День защитника Отечества — это праздник, который знаком каждому с ранних лет. В детстве мы с друзьями в детском саду вырезали звездочки для открыток нашим папам или рисовали флаги, на которых с трудом выводили буквы-поздравления. Получалось, конечно, не очень красиво, но мы старались сделать открытку так, чтобы папам было приятно.

Сейчас интересно задуматься о символике, которую мы выводили-вырезали маленькими ручками. Звезда и знамя будут ориентирами, которые помогут разобраться в сути праздника Дня защитника Отечества и его истории.

23 Февраля: история праздника Дня защитника Отечества

История праздника Дня защитника Отечества началась в январе 1919 года, когда один из основателей советской военной педагогики Николай Подвойский решил напомнить верхам о торжественном событии — годовщине со дня образования Красной армии. Большевик придумал установить праздничную дату 28 января, в день издания соответствующего декрета. Идейное письмо было отправлено во ВЦИК.

Все было бы хорошо, но письмо где-то затерялось. В итоге предложение было рассмотрено только 23 февраля. Подвойскому отказали из-за опоздания почты. Однако задумка оказалась востребованной. Рассматривать устройство праздника взялась другая организация — Президиум Моссовета.

Было решено отмечать годовщину 17 февраля, в День красного подарка. Это особый праздник, когда народ вручает небольшие сюрпризы красноармейцам. Однако произошло непредвиденное.

День красного подарка Фото: РИА Новости

17 февраля — начало рабочей недели. Из-за этого все мероприятия перенесли на воскресенье, 23 февраля. Это решение сыграло ключевую роль в истории праздника.

После проведения мероприятия о торжестве забыли до 1923 года, пятой годовщины Красной армии. После этого 23 Февраля начали отмечать на всесоюзном уровне.

Внимательный читатель возмутится — почему выбрана такая дата, если декрет издан 28 января? Получается, что День образования рабоче-крестьянской Красной армии празднуется много дней спустя. Это вызывало вопросы.

Учредители торжества все понимали, поэтому начали придумывать разные варианты для оправдания даты, которая никак не стыковалась с реальным положением дел. Не будем перечислять все, что было придумано. Отметим только, что проблема задевала многих.

Вопрос об истории 23 Февраля поднимался Климентом Ворошиловым в 1933 году, спустя 10 лет после того, как проблема была обнаружена. Выступая на торжественном мероприятии, посвященном юбилею Красной армии, один из первых Маршалов Советского Союза отметил, что выбор даты празднования выглядит случайным.

В 1938 году в печать вышла книга по обобщенному курсу истории ВКП(б). Здесь авторы предлагают одну из самых популярных в Союзе версий возникновения торжества. В учебнике сказано, что 20 лет назад именно 23 февраля стало днем, когда красноармейцы разгромили германские войска под Нарвой и Псковом.

Однако эта версия была не единственной, по сей день можно услышать и другие варианты истории появления 23 Февраля.

Любопытно, что не только дата празднования была нестабильной. Регулярно менялось и название праздника. Люди отмечали победу над немецкими войсками кайзера, День Военно-морского флота, поздравляли красноармейцев и советских служащих. Только в 2006 году праздник приобрел привычное нам звучание — День защитника Отечества.

С каждым годом торжество приобретало новый смысл, но суть оставалась прежней: армия — опора народа. Образ активно используется и в современной символике праздника.

23 февраля — День защитника Отечества Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

23 Февраля: кого поздравить в День защитника Отечества

День красного подарка давно позабыт, да и тяжело встретить на улице красноармейца, поэтому можно поздравить папу, дедушку или любого другого близкого человека. Им будет особенно приятно, если о них будут вспоминать не только в праздничные дни, поэтому предлагаем превратить этот день в своеобразное напоминание о том, как важно проводить время с родными и уделять им чуть больше внимания в обычные дни.

Если вы не знаете, какой подарок лучше преподнести любимым, то вот несколько небанальных идей:

фотоальбом, сделанный своими руками;

вышивка с контурами ваших рук — хороший подарок для сентиментальных отцов или дедушек;

разыграйте праздничный ужин для близкого. Сделайте красивое меню и предложите выбрать то, что человеку захочется отведать. Пусть такая игра станет милой традицией и позволит всем расслабиться и погрузиться в детство.

Совет: сходите с дедушкой или отцом в магазин, чтобы проследить, к каким вещам тянутся их руки. Это наблюдение поможет составить в голове приблизительный список предметов, которые в теории могли бы порадовать близкого. Удачи!

