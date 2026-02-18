Психолог призвала избегать формальности при выборе подарка на 23 Февраля

При выборе подарка мужчинам на 23 Февраля важно избежать формальности, поэтому следует делать ставку на эмоции, заявила в беседе с NEWS.ru психолог-консультант, автор книг о любви и знакомствах Кристина Гундлах. По ее словам, стоит попытаться заинтриговать или удивить мужчину.

Можно подарить, например, маленький инструмент-брелок: ножик или универсальный ключ. Даже если мужчина будет редко его использовать, такой подарок дает чувство «контроля», ощущение, что он может справиться в любой ситуации, — пояснила собеседница.

По ее словам, не стоит забывать, что в каждом из нас есть внутренний ребенок, а значит, даже самого брутального мужчину может порадовать игрушка: например сборная модель авианосца или фигурка персонажа из «Гарри Поттера».

Если же хотите проявить заботу, можно подарить аксессуар для смартфона: новый чехол или органайзер для банковских карт на магните. Главное учтите предпочтения партнера: цвет, степень защиты и фактуру, — отметила Гундлах.

Электронные устройства являются лучшим подарком для мужчин на 23 Февраля, заявила ранее NEWS.ru клинический психолог Юлия Королева. По словам эксперта, представители сильного пола ценят заботу и внимание, а также вещи, соответствующие их увлечениям и статусу.