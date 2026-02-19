Зимняя Олимпиада — 2026
23 Февраля: памятные и полезные подарки для всех важных мужчин в жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
23 Февраля — отличный повод порадовать близких вниманием и подарками, которые пригодятся в повседневной жизни или помогут реализовать увлечения. Однако для многих выбор презента становится настоящей проблемой. Сразу начинаешь ломать голову: «А точно ли это пригодится?», «Что дарить, если не очень хорошо знаешь человека?», «Уместно ли это будет?» NEWS.ru пообщался с клиническим психологом Юлией Королевой, которая рассказала, какой подарок точно понравится, а что не стоит дарить мужчинам.

Практичность или творческий подход

Для коллег и знакомых на 23 Февраля лучше выбирать практичные и нейтральные подарки. Такие презенты подойдут практически любому независимо от возраста, специфики работы и увлечений. Например, это могут быть спортивные аксессуары или интерьер для дома. Для родственников и близких друзей можно выбрать что-нибудь оригинальное, если точно известны вкусы и предпочтения человека. Например, творческая личность может оценить подарок, сделанный своими руками, или пленочный фотоаппарат. Если человек увлекается рисованием, он точно оценит качественные кисти и краски, билет на выставку. Таким образом, выбор между творческим и практичным подарком зависит от того, кому он предназначен и насколько хорошо известны предпочтения человека.

Идеи для подарков

Мужчины обожают заботу и внимание, а также «идеальные» подарки. На первом месте по рейтингу «идеальности» часто стоят электронные устройства (смарт-часы, фитнес-трекеры, умные бутылки, наушники). Также мужчины любят разные интересные инструменты, спортивные принадлежности, туристическое оборудование и кожаные аксессуары, например ремень или кошелек. Хорошим выбором для партнера или отца может стать набор косметики премиум-класса или эксклюзивная парфюмерия. Коллегам могут прийтись по нраву дорогие сорта чая, кофе, деликатесы или элитные сыры. Также человек точно не ошибется, если подарит сертификат на покупки в крупных маркетплейсах, которые сейчас так популярны у россиян.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Любой мужчина будет рад подаркам, подчеркивающим его достоинства и увлечения, например хорошим кроссовкам для спорта, спортивному инвентарю, велосипеду. Из недорогих презентов можно рассмотреть аксессуары для автомобиля, ведь многие знают, что для мужчины машина — символ свободы и статуса, способ самовыражения.

Если говорить о подходе к выбору подарка, то лучшим вариантом будет спросить человека ненавязчиво заранее, что бы он хотел получить. Любители делать сюрпризы могут проявить наблюдательность, изучив привычки и желания того, кому будет вручаться презент. Это подчеркнет вашу заботу и внимательность.

Что дарить не стоит

Носки считаются самым провальным подарком, однако если мужчина занимается спортом, то каким-то специальным спортивным носкам он, возможно, будет рад. Не стоит дарить пену для бритья, зубную щетку, шампунь, гель для душа, особенно если они низкого качества. Шаблонные, тривиальные вещи могут показать, что даритель не особо задумывался о презенте, а просто купил то, что первым пришло в голову или попалось на полке в магазине. Также не стоит дарить дешевый алкоголь, особенно сомнительного происхождения и низкого качества. Если человек зрелого возраста коллекционирует спиртные напитки, ему может понравиться набор рюмок с красивым дизайном, возможно даже индивидуальным.

Любой мужчина не обрадуется подаркам, которые могут указывать на его недостатки. Например, средство для похудения, от храпа, крем, чтобы ноги не пахли, посещение курсов. Не стоит дарить банальные сувениры, такие как кружки или статуэтки. Личные средства гигиены — тоже не лучший вариант, так как есть высокий риск не угадать предпочтения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идеи упаковок и подачи

Если вы мастер слова или просто чувственная личность, то можете приложить к подарку письмо или небольшую открытку с теплыми словами. Это сделает презент более личным и запоминающимся. Подарки можно красиво упаковать, чтобы подчеркнуть заботу, создать настроение и превратить даже простой сюрприз в нечто запоминающееся. Красивая обертка может заинтриговать, и ее захочется скорее раскрыть. Также упаковка может отражать индивидуальность получателя: статус, возраст, увлечения, профессию.

Еще один вариант: электронная открытка или видеообращение для близких и друзей. Поздравление можно показать на большом экране во время праздничного банкета, что объединит гостей и задаст нужную атмосферу. Также видео можно будет пересматривать в будущем, а значит, такой подарок не закончится.

