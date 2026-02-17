Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых на 23 Февраля Доцент Щербаченко: отдых в Минводах на 23 Февраля обойдется в 70 тыс. рублей

Стоимость отдыха в Минеральных Водах на двоих в День защитника Отечества составит около 70 тыс. рублей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, с 21 по 23 февраля также можно провести время на горнолыжных курортах Сочи, потратив примерно 85 тыс. рублей.

Февраль — прекрасный период для путешествия в Кавказские Минеральные Воды. Зимой здесь меньше гостей, что меняет ритм отдыха: курортная жизнь становится спокойнее, а инфраструктура работает без летней суеты. Стоимость проживания с 21 по 23 февраля на двоих в трехзвездочном отеле с завтраком обойдется в 13,5 тыс. рублей в Железноводске и в 14,5 тыс. рублей — в Пятигорске. Перелет на двоих из Москвы будет стоить от 45 тыс. рублей. Дополнительно стоит заложить 15–20 тыс. рублей на обеды и ужины, сувениры и такси. Таким образом, понадобится около 73,5 тыс. рублей, — поделился Щербаченко.

Он добавил, что февраль в Калининграде — отличное время для экскурсий и развлечений, однако следует учитывать погодные условия и специфику города в этот период. По словам Щербаченко, Музей Мирового океана, крупнейший в городе, привлекает посетителей в любое время года. Доцент указал, что в данном случае стоимость трехдневного отдыха, включая перелет, составит около 60,5 тыс. рублей.

Конец февраля — не лучшее время для пляжного отдыха: море холодное, и купаться решатся только самые закаленные туристы. В феврале в Сочи проходят фестивали и концерты, посвященные зимнему сезону, а также традиционные праздники, такие как День защитника Отечества. Работают трассы и подъемники, можно покататься на лыжах и сноубордах. Некоторые туристы отмечают тихую атмосферу в городе, свободную набережную и возможность отдохнуть от суеты. На отдых с 21 по 23 февраля с учетом перелета понадобится от 80 тыс. рублей, — отметил Щербаченко.

Он порекомендовал приобретать билеты и бронировать жилье на праздники заблаговременно. Эксперт подчеркнул, что не менее важно изучать акции, предлагаемые отелями и авиакомпаниями, чтобы максимально сэкономить на отдыхе. Кроме того, по словам Щербаченко, следует заранее обращать внимание на программы банковского кешбэка за путешествия.

Ранее сообщалось, что в России началась последняя полная рабочая неделя февраля. За ней последуют три дня выходных, посвященных Дню защитника Отечества в 2026 году. Празднования продлятся с 21 по 23 февраля.