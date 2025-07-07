Что посмотреть в Пскове: главные достопримечательности и интересные места

Псков — древний город на берегу реки Великой, в северо-западной части страны, на самой границе России. На весь мир он знаменит своей древней крепостью. Псков по праву считается одним из главных центров православия в России. В городе и его окрестностях сохранилось множество храмов и монастырей, многие из которых внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А еще здесь много парков, уютных старых улочек, музеев с интересными экспозициями. В этом материале расскажем, что посмотреть в Пскове, даже если вы приехали сюда всего на пару дней.

Псковский кремль — Кром — и Троицкий собор

Что самостоятельно посмотреть в Пскове? Любой турист первым делом отправится изучать главную достопримечательность, не заметить которую сложно. Псковский кремль (здесь его еще называют Кром) — визитная карточка города, его сердце и символ. Крепость возвышается на стрелке рек Великой и Псковы, а ее стены и башни помнят десятки осад и героических страниц истории. Некогда это было одно из самых защищенных мест во всей Европе: недаром его не смог взять штурмом польский король Стефан Баторий. Один из его секретарей, Станислав Пиотровский, описывая город, к огромной гордости псковичей сравнил его с Парижем.

Внутри Крома находится Троицкий собор — главный храм Пскова, заложенный в X веке и неоднократно перестраивавшийся. Современный облик собор приобрел в конце XVII века: массивные белокаменные стены, величественный пятиярусный иконостас, уникальные реликвии и мощи святых, почитаемых во всем православном мире. Например, здесь хранится икона Божией Матери Псково-Покровская, написанная в память об осаде Стефана Батория. На ней изображен и сам Псков такой, каким он был в XVI веке. У образа непростая судьба: он была вывезен оккупантами во время Великой Отечественной войны в Германию, долгие годы считался утраченным и все же вернулся на родину в 2001 году.

Псковский Кром Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Спасо-Преображенский Мирожский монастырь

Что нужно обязательно посмотреть в Пскове? Уникальные домонгольские фрески. А увидеть их можно в Мирожском монастыре. Эта жемчужина древнерусской архитектуры расположена на живописном берегу Великой. Главная святыня обители — Спасо-Преображенский собор XII века — украшен уникальными фресками византийских мастеров, сохранившимися, по данным некоторых исследователей, более чем на 80%. Это редчайший памятник домонгольской Руси, где можно увидеть подлинные росписи XII века, изображающие сцены из Евангелия и лики святых.

Монастырь — место паломничества и созерцания, где царит особая атмосфера покоя. Недалеко от него протекает еще одна река — Мирожка. А рядом находится живописный парк с прудом, где летом устраивают концерты прямо на воде.

Снетогорский монастырь

Снетогорская женская обитель стоит на высоком берегу реки Великой. Главный храм монастыря — собор Рождества Богородицы, тоже известен своими фресками, но уже XIV века. Монастырь был основан в XIII веке и долгое время оставался духовным центром Пскова. Здесь можно ощутить дыхание истории и насладиться тишиной, нарушаемой лишь звонкими голосами чаек (туристу может показаться, что этих птиц в Пскове больше, чем привычных голубей) и шумом листвы.

Покровская башня и церковь Покрова от Пролома

Покровская башня — одна из самых мощных и величественных башен Пскова, построенная в конце XV — начале XVI века. Рядом расположен ансамбль Покровской церкви, которая отличается необычной архитектурой: две церкви соединены звонницей, образуя гармоничный ансамбль.

Покровская башня Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Недалеко от церкви находится памятник Савве Ямщикову — историку, градозащитнику, реставратору, приложившему огромные усилия для сохранения исторического наследия города.

Церкви под охраной ЮНЕСКО

Обязательно посмотреть в Пскове следует церкви. Многие из них охраняются ЮНЕСКО, но даже те, что не попали в этот почетный список, поражают своей характерной средневековой архитектурой. Церкви в центре города находятся буквально повсюду, даже во дворах жилых домов. Зайдите во двор дома № 15 по Октябрьскому проспекту, там спряталась Сергиевская церковь.

Зато долго искать одну из самых узнаваемых достопримечательностей города не придется. Прямо в Детском парке расположена церковь Василия на Горке — храм XVI века. Она органично вписана в ландшафт и словно вырастает из холма, на котором стоит. Храм отличается лаконичностью форм и удивительной гармонией с окружающей природой, что характерно для псковской архитектурной школы.

От церкви Василия на Горке совсем недалеко до еще одного древнего храма — церкви Николы со Усохи. Усохой раньше называли высохшее болото. Это яркий пример псковского зодчества XVI века, построенный после присоединения Пскова к Москве. Впервые церковь была возведена в XIV веке, после пожара перестроена в 1536 году. Обе этих храма охраняются ЮНЕСКО.

Еще один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — церковь Богоявления с Запсковья — памятник золотого века псковской школы, построенный на высоком берегу Псковы. Добраться до здания можно по небольшому пешеходному мостику прямо из Финского парка (другое название — парк Куопио). Храм украшен традиционными рядами «псковского ожерелья» и отличается особой изысканностью архитектурных деталей.

Церкви и другие достопримечательности Пскова Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Церковь Георгия со Взвоза известна своим оригинальным поясом из изразцов с изображением мифических зверей — редчайший элемент декора для русских храмов.

А церковь Успения с Парома — еще один узнаваемый архитектурный символ Пскова. Она находится на левом берегу реки Великой, у древней переправы — отсюда и название. Сейчас рядом с ней проходит Ольгинский мост. Здание выполнено в традиционном для псковской школы стиле: компактный объем, один купол, строгие белые стены и характерная звонница.

Музеи в старинных палатах

Музеи в Пскове часто находятся прямо в старинных средневековых зданиях. Поганкины палаты — крупнейший музейный комплекс города, расположенный в особняке купцов Поганкиных XVII века. Здесь собраны коллекции археологических находок, оружия и предметов быта. Экспозиция музея позволяет глубже понять историю Пскова и его жителей, а само здание — яркий образец гражданской архитектуры прошлого.

В музей превращены и другие старинные палаты — Двор Постников. Прогуляйтесь до них по улице Леона Поземского в районе Запсковье. Это совсем недалеко от Крома, зато путешествие выйдет живописным: например, вы увидите один из немногих образцов модерна в городе — здание канатной фабрики Мейера.

Ольгин крест и часовни

На Ольгинской набережной установлен Ольгин крест — памятный знак на месте, где, по преданию, княгиня Ольга увидела чудесное видение, после которого был заложен город. Рядом находится часовня святой Ольги, откуда открываются живописные виды на Кром и Троицкий собор.

Совсем недалеко отсюда до часовни святой Анастасии. Это небольшое белокаменное сооружение с зеленой крышей и аккуратным куполом построено в начале XX века архитектором Алексеем Щусевым. Внутри сохранились удивительные росписи по эскизам Николая Рериха.

Вид на Ольгинскую часовню на берегу реки Великой Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Исторические места и культура Пскова

Псков — город, где история ощущается буквально на каждом шагу. Здесь сохранились десятки памятников домонгольского периода, что уникально для России. Среди них — храмы, монастыри, оборонительные башни и жилые дома. Город был важнейшим форпостом на западных рубежах Руси, что отражено в его архитектурном облике.

Псковская архитектурная школа сформировалась в XII веке и вобрала в себя черты византийского и новгородского стилей. Для псковских храмов характерны белоснежные стены из местного известняка, лаконичные фасады, приземистые объемы и минималистичный декор: бегунцы и поребрики — геометрические орнаменты, украшающие барабаны и апсиды. Храмы обычно небольшие, с одним куполом, а окна — узкие и глубокие, что придает им особую строгость и монументальность.

Самостоятельный маршрут по Пскову за один день для туриста

Псков идеально подходит для самостоятельных прогулок: большинство достопримечательностей расположены в шаговой доступности друг от друга. Приводим примерный маршрут для насыщенного дня.

Начните с осмотра Псковского кремля и Троицкого собора.

Перейдите на другую сторону реки, прогуляйтесь до Мирожского монастыря.

Посетите Покровскую башню и ансамбль Покрова от Пролома.

Загляните в церковь Василия на Горке и церковь Николы со Усохи.

Перейдите по Троицкому мосту в район Запсковье и завершите день прогулкой по набережной, любуясь закатом и видами на Кром.

Парки и природа Пскова

Псков — удивительно зеленый город. Здесь много парков и скверов, где можно отдохнуть от городской суеты. Особой популярностью пользуется парк Куопио (он же — Финский) на берегу Псковы: летом здесь катаются на лодках и велосипедах, а зимой — на лыжах и санках. Дендропарк — отличное место для семейных прогулок, где собраны редкие виды деревьев и кустарников, в том числе занесенные в Красную книгу. Еще необычные растения можно увидеть в Летнем саду. В Детский парк приходят развлечься с ребенком. А если хотите прокатиться на аттракционах — вам в парк «Волшебная гора».

Где погулять в Пскове Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Развлечения и культурная жизнь в Пскове

Помимо исторических мест Псков может похвастать множеством музеев, а также Пушкинским театром. В городе регулярно проходят выставки, посвященные истории и искусству региона. У Псковского музея-заповедника богатая коллекция икон, нумизматики (вы знали, что здесь жил коллекционер с говорящей фамилией Федор Плюшкин?), картин.

Летом на набережных и в парках устраиваются фестивали, например «Виноград» и «Заповедник», концерты и ярмарки. Даже планетарий здесь действует в здании церкви бывшего Вознесенского монастыря.

Советы туристам

Планируйте маршрут заранее: большинство достопримечательностей находятся в центре, но на осмотр храмов и монастырей стоит выделить больше времени.

Вход в храмы и монастыри часто бесплатный, но попасть в них можно не всегда: иногда они бывают закрыты из-за непогоды, в том числе и Мирожский монастырь.

Иногда в Кремле проводят концерты прямо под открытым небом: например, здесь под управлением Валерия Гергиева артисты Мариинского театра выступили с оперой «Борис Годунов». Советуем следить за афишей Пскова: вдруг вам удастся получить такой необыкновенный опыт?

В Псковской области тоже немало интересных мест: усадьбы Михайловское, Петровское, Тригорское, связанные с жизнью Александра Пушкина, Изборск с еще одной древней крепостью, Печоры с древним и величественным монастырем. Лучше приехать в регион хотя бы на неделю, чтобы объездить окрестности и как следует изучить эти древние места.

Размышляете, куда еще можно съездить? Посмотрите наш гид по Калуге.