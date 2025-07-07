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07 июля 2025 в 18:10

Что посмотреть в Пскове: главные достопримечательности и интересные места

Что посмотреть в Пскове Что посмотреть в Пскове Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Псков — древний город на берегу реки Великой, в северо-западной части страны, на самой границе России. На весь мир он знаменит своей древней крепостью. Псков по праву считается одним из главных центров православия в России. В городе и его окрестностях сохранилось множество храмов и монастырей, многие из которых внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А еще здесь много парков, уютных старых улочек, музеев с интересными экспозициями. В этом материале расскажем, что посмотреть в Пскове, даже если вы приехали сюда всего на пару дней.

Псковский кремль — Кром — и Троицкий собор

Что самостоятельно посмотреть в Пскове? Любой турист первым делом отправится изучать главную достопримечательность, не заметить которую сложно. Псковский кремль (здесь его еще называют Кром) — визитная карточка города, его сердце и символ. Крепость возвышается на стрелке рек Великой и Псковы, а ее стены и башни помнят десятки осад и героических страниц истории. Некогда это было одно из самых защищенных мест во всей Европе: недаром его не смог взять штурмом польский король Стефан Баторий. Один из его секретарей, Станислав Пиотровский, описывая город, к огромной гордости псковичей сравнил его с Парижем.

Внутри Крома находится Троицкий собор — главный храм Пскова, заложенный в X веке и неоднократно перестраивавшийся. Современный облик собор приобрел в конце XVII века: массивные белокаменные стены, величественный пятиярусный иконостас, уникальные реликвии и мощи святых, почитаемых во всем православном мире. Например, здесь хранится икона Божией Матери Псково-Покровская, написанная в память об осаде Стефана Батория. На ней изображен и сам Псков такой, каким он был в XVI веке. У образа непростая судьба: он была вывезен оккупантами во время Великой Отечественной войны в Германию, долгие годы считался утраченным и все же вернулся на родину в 2001 году.

Псковский Кром Псковский Кром Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Спасо-Преображенский Мирожский монастырь

Что нужно обязательно посмотреть в Пскове? Уникальные домонгольские фрески. А увидеть их можно в Мирожском монастыре. Эта жемчужина древнерусской архитектуры расположена на живописном берегу Великой. Главная святыня обители — Спасо-Преображенский собор XII века — украшен уникальными фресками византийских мастеров, сохранившимися, по данным некоторых исследователей, более чем на 80%. Это редчайший памятник домонгольской Руси, где можно увидеть подлинные росписи XII века, изображающие сцены из Евангелия и лики святых.

Монастырь — место паломничества и созерцания, где царит особая атмосфера покоя. Недалеко от него протекает еще одна река — Мирожка. А рядом находится живописный парк с прудом, где летом устраивают концерты прямо на воде.

Снетогорский монастырь

Снетогорская женская обитель стоит на высоком берегу реки Великой. Главный храм монастыря — собор Рождества Богородицы, тоже известен своими фресками, но уже XIV века. Монастырь был основан в XIII веке и долгое время оставался духовным центром Пскова. Здесь можно ощутить дыхание истории и насладиться тишиной, нарушаемой лишь звонкими голосами чаек (туристу может показаться, что этих птиц в Пскове больше, чем привычных голубей) и шумом листвы.

Покровская башня и церковь Покрова от Пролома

Покровская башня — одна из самых мощных и величественных башен Пскова, построенная в конце XV — начале XVI века. Рядом расположен ансамбль Покровской церкви, которая отличается необычной архитектурой: две церкви соединены звонницей, образуя гармоничный ансамбль.

Покровская башня Покровская башня Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Недалеко от церкви находится памятник Савве Ямщикову — историку, градозащитнику, реставратору, приложившему огромные усилия для сохранения исторического наследия города.

Церкви под охраной ЮНЕСКО

Обязательно посмотреть в Пскове следует церкви. Многие из них охраняются ЮНЕСКО, но даже те, что не попали в этот почетный список, поражают своей характерной средневековой архитектурой. Церкви в центре города находятся буквально повсюду, даже во дворах жилых домов. Зайдите во двор дома № 15 по Октябрьскому проспекту, там спряталась Сергиевская церковь.

Зато долго искать одну из самых узнаваемых достопримечательностей города не придется. Прямо в Детском парке расположена церковь Василия на Горке — храм XVI века. Она органично вписана в ландшафт и словно вырастает из холма, на котором стоит. Храм отличается лаконичностью форм и удивительной гармонией с окружающей природой, что характерно для псковской архитектурной школы.

От церкви Василия на Горке совсем недалеко до еще одного древнего храма — церкви Николы со Усохи. Усохой раньше называли высохшее болото. Это яркий пример псковского зодчества XVI века, построенный после присоединения Пскова к Москве. Впервые церковь была возведена в XIV веке, после пожара перестроена в 1536 году. Обе этих храма охраняются ЮНЕСКО.

Еще один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — церковь Богоявления с Запсковья — памятник золотого века псковской школы, построенный на высоком берегу Псковы. Добраться до здания можно по небольшому пешеходному мостику прямо из Финского парка (другое название — парк Куопио). Храм украшен традиционными рядами «псковского ожерелья» и отличается особой изысканностью архитектурных деталей.

Церкви и другие достопримечательности Пскова Церкви и другие достопримечательности Пскова Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Церковь Георгия со Взвоза известна своим оригинальным поясом из изразцов с изображением мифических зверей — редчайший элемент декора для русских храмов.

А церковь Успения с Парома — еще один узнаваемый архитектурный символ Пскова. Она находится на левом берегу реки Великой, у древней переправы — отсюда и название. Сейчас рядом с ней проходит Ольгинский мост. Здание выполнено в традиционном для псковской школы стиле: компактный объем, один купол, строгие белые стены и характерная звонница.

Музеи в старинных палатах

Музеи в Пскове часто находятся прямо в старинных средневековых зданиях. Поганкины палаты — крупнейший музейный комплекс города, расположенный в особняке купцов Поганкиных XVII века. Здесь собраны коллекции археологических находок, оружия и предметов быта. Экспозиция музея позволяет глубже понять историю Пскова и его жителей, а само здание — яркий образец гражданской архитектуры прошлого.

В музей превращены и другие старинные палаты — Двор Постников. Прогуляйтесь до них по улице Леона Поземского в районе Запсковье. Это совсем недалеко от Крома, зато путешествие выйдет живописным: например, вы увидите один из немногих образцов модерна в городе — здание канатной фабрики Мейера.

Ольгин крест и часовни

На Ольгинской набережной установлен Ольгин крест — памятный знак на месте, где, по преданию, княгиня Ольга увидела чудесное видение, после которого был заложен город. Рядом находится часовня святой Ольги, откуда открываются живописные виды на Кром и Троицкий собор.

Совсем недалеко отсюда до часовни святой Анастасии. Это небольшое белокаменное сооружение с зеленой крышей и аккуратным куполом построено в начале XX века архитектором Алексеем Щусевым. Внутри сохранились удивительные росписи по эскизам Николая Рериха.

Вид на Ольгинскую часовню на берегу реки Великой Вид на Ольгинскую часовню на берегу реки Великой Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Исторические места и культура Пскова

Псков — город, где история ощущается буквально на каждом шагу. Здесь сохранились десятки памятников домонгольского периода, что уникально для России. Среди них — храмы, монастыри, оборонительные башни и жилые дома. Город был важнейшим форпостом на западных рубежах Руси, что отражено в его архитектурном облике.

Псковская архитектурная школа сформировалась в XII веке и вобрала в себя черты византийского и новгородского стилей. Для псковских храмов характерны белоснежные стены из местного известняка, лаконичные фасады, приземистые объемы и минималистичный декор: бегунцы и поребрики — геометрические орнаменты, украшающие барабаны и апсиды. Храмы обычно небольшие, с одним куполом, а окна — узкие и глубокие, что придает им особую строгость и монументальность.

Самостоятельный маршрут по Пскову за один день для туриста

Псков идеально подходит для самостоятельных прогулок: большинство достопримечательностей расположены в шаговой доступности друг от друга. Приводим примерный маршрут для насыщенного дня.

  • Начните с осмотра Псковского кремля и Троицкого собора.

  • Перейдите на другую сторону реки, прогуляйтесь до Мирожского монастыря.

  • Посетите Покровскую башню и ансамбль Покрова от Пролома.

  • Загляните в церковь Василия на Горке и церковь Николы со Усохи.

  • Перейдите по Троицкому мосту в район Запсковье и завершите день прогулкой по набережной, любуясь закатом и видами на Кром.

Парки и природа Пскова

Псков — удивительно зеленый город. Здесь много парков и скверов, где можно отдохнуть от городской суеты. Особой популярностью пользуется парк Куопио (он же — Финский) на берегу Псковы: летом здесь катаются на лодках и велосипедах, а зимой — на лыжах и санках. Дендропарк — отличное место для семейных прогулок, где собраны редкие виды деревьев и кустарников, в том числе занесенные в Красную книгу. Еще необычные растения можно увидеть в Летнем саду. В Детский парк приходят развлечься с ребенком. А если хотите прокатиться на аттракционах — вам в парк «Волшебная гора».

Где погулять в Пскове Где погулять в Пскове Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Развлечения и культурная жизнь в Пскове

Помимо исторических мест Псков может похвастать множеством музеев, а также Пушкинским театром. В городе регулярно проходят выставки, посвященные истории и искусству региона. У Псковского музея-заповедника богатая коллекция икон, нумизматики (вы знали, что здесь жил коллекционер с говорящей фамилией Федор Плюшкин?), картин.

Летом на набережных и в парках устраиваются фестивали, например «Виноград» и «Заповедник», концерты и ярмарки. Даже планетарий здесь действует в здании церкви бывшего Вознесенского монастыря.

Советы туристам

  • Планируйте маршрут заранее: большинство достопримечательностей находятся в центре, но на осмотр храмов и монастырей стоит выделить больше времени.

  • Вход в храмы и монастыри часто бесплатный, но попасть в них можно не всегда: иногда они бывают закрыты из-за непогоды, в том числе и Мирожский монастырь.

  • Иногда в Кремле проводят концерты прямо под открытым небом: например, здесь под управлением Валерия Гергиева артисты Мариинского театра выступили с оперой «Борис Годунов». Советуем следить за афишей Пскова: вдруг вам удастся получить такой необыкновенный опыт?

  • В Псковской области тоже немало интересных мест: усадьбы Михайловское, Петровское, Тригорское, связанные с жизнью Александра Пушкина, Изборск с еще одной древней крепостью, Печоры с древним и величественным монастырем. Лучше приехать в регион хотя бы на неделю, чтобы объездить окрестности и как следует изучить эти древние места.

Размышляете, куда еще можно съездить? Посмотрите наш гид по Калуге.

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