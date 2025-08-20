Источники: Бастрыкин возглавит Верховный суд. Что известно, инсайды

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин является наиболее очевидным кандидатом на должность главы Верховного суда, сообщают источники. Что об этом известно, действительно ли Бастрыкин покинет Следком, какие есть инсайды?

Бастрыкин станет главой ВС?

NEWS.ru писал, что пост главы Верховного суда должен занять «доверенный и понятный первому лицу человек».

«С учетом важных задач, которые стоят перед судебной системой, ее возглавит человек, который способен справиться с этим трудным механизмом и при необходимости продолжить его реформы», — подчеркнул инсайдер, близкий к АП.

В СК, Верховном суде и Кремле эту информацию не комментировали.

Отмечается, что на должность главы ВС могут выдвинуть другого кандидата. Высшая квалификационная коллегия судей принимает заявления до 25 августа.

Окончательное решение зависит от президента страны, который вносит представление в Совет Федерации, а перед этим кандидатуры проходят через Высшую квалификационную коллегию судей и президентскую комиссию. Экзамен для претендентов назначен на 21 августа.

Кандидатом может быть гражданин, достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 10 лет. В такой стаж засчитывается как служба на требующих высшего юридического образования должностях, так и другая деятельность: адвокатская, нотариальная или преподавательская (по профилю).

Председатель Верховного суда Ирина Подносова умерла в Москве 22 июля. Она являлась выпускницей юридического факультета Ленинградского государственного университета и однокурсницей Владимира Путина. Глава государства посетил церемонию прощания с Подносовой.

Подносова могла рекомендовать на пост председателя своего заместителя Юрия Иваненко, но он «не тяжеловес», хотя и считается очень толковым судьей, отметил один из источников.

Что известно о карьере Бастрыкина

Бастрыкин возглавляет Следственный комитет с момента его образования. Изначально СК был сформирован при прокуратуре России в 2007 году, самостоятельным ведомством он стал с 2010 года. Бастрыкин был назначен на пост главы в январе 2011 года. До этого, с октября по декабрь 2010 года, занимал должность и. о. председателя СК. С сентября 2007 года по октябрь 2010 года — первый заместитель генерального прокурора РФ — председатель СК при прокуратуре. В феврале 2016 года Путин присвоил Бастрыкину высшее звание генерала юстиции. В 2007 году Бастрыкин стал заслуженным юристом России.

В 1980 году на юридическом факультете ЛГУ Бастрыкин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы расследования уголовных дел с участием иностранных граждан». А в 1987 году защитил докторскую диссертацию на тему «Взаимодействие внутригосударственного и международного права в сфере советского уголовного судопроизводства». Профессором стал в 1994 году.

В Сети с настороженностью отреагировали на информацию о возможном назначении Бастрыкина в Верховный суд. Некоторые пользователи считают, что «мигранты победили» в борьбе, которую глава СК ведет с нелегальными иностранными гражданами.

