20 августа 2025 в 11:15

Ситуация в Сумской области утром 20 августа: десятки трупов, бои в Юнаковке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и создают зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 20 августа 2025 года, где ВСУ оставили десятки трупов, как развиваются бои в Юнаковке?

Ситуация в Сумской области утром 20 августа

На Сумском направлении штурмовые группы ВС РФ с тяжелыми боями продвигаются в Юнаковке; ВСУ по-прежнему восстанавливают боеспособность штурмовых подразделений, доукомплектовывают их и изредка контратакуют, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Подразделения ВДВ группировки „Север“ значительно продвинулись в Юнаковке, овладев за сутки 15 зданиями. Общее продвижение составило до 500 м. В районе Садков „Бесстрашными“ отражена контратака 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате огневого поражения враг понес потери и отошел на исходные позиции», — отметил источник.

Командование ВСУ выводит основную часть подразделений 129-й танковой бригады на восполнение потерь, при этом оставляя 237-й батальон этой бригады; отмечается прибытие на направление специальных рот батальона «Шквал», набранных из числа заключенных с острыми инфекционными заболеваниями, утверждает канал.

«На Сумском направлении бои по всему фронту перешли в стадию позиционных. В Юнаковке тяжелые вязкие бои за село. Противник не бросает контратаки в районе Кондратовки», — сообщил украинский блогер Олег Царев в своем Telegram-канале.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

По данным Telegram-канала «Дневник десантника», севернее Варачино ВСУ проводят контратаки диверсионно-разведывательными группами в попытках вернуть утраченные позиции, дроноводы ВС РФ наносят удары сбросами по атакующим.

«На Теткинском и Глушковском участках фронта противник активных действий не предпринимал, но продолжает переброску подкреплений. По скоплениям живой силы и техники работают авиация ВКС РФ и артиллерия группировки „Север“», — утверждает «Северный ветер».

Как утверждает Telegram-канал «Архангел спецназа», на Теткинском направлении обстановка существенных изменений не претерпела: идут локальные стрелковые бои в районе Рыжевки, Бессаловки и на направлении Нового Пути.

«ВСУ все так же забрасывают малые группы для штурма и удержания позиций, но без каких-то значимых успехов. Более того, в Рыжевке наши летчики сбросили КАБ по позиции 253-го штурмбата, переброшенного на усиление, в результате чего было поражено место хранения боеприпасов», — сообщил источник.

Суточные потери ВСУ в Сумской области составляют десятки трупов — более 90 человек личного состава, утверждает «Северный ветер». Кроме того, вскрыты и уничтожены различные виды вооружений: боевые машины, в том числе западного образца, самоходные артиллерийские установки, гаубицы, минометы, автомобильная техника, беспилотники, а также пункты управления БПЛА и склады с боекомплектом.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

