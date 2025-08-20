Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 09:33

Марочко: российская армия зашла в Соболевку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России зашли в населенный пункт Соболевка Харьковской области, малыми маневренными группами обойдя укрепленный район ВСУ, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, часть подразделений украинских солдат пыталась сбежать, но их остановили и вернули в южную часть села. Скорее всего, ВСУ привлекут дополнительные силы и средства и в ближайшее время осуществят контратаку в этом районе, подчеркнул Марочко.

Часть украинских боевиков попыталась самовольно покинуть позиции, однако была остановлена так называемым заградотрядом и возвращена на южные окраины населенного пункта, — отметил эксперт.

Ранее в силовых структурах информировали о том, что Вооруженные силы Украины перебросили на Сумское направление подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По информации источника, противник не предпринимал активных действий на Теткинском и Глушковском участках линии боевого соприкосновения.

Харьковская область
ВСУ
маневры
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат призвал блокировать контент со скрытой пропагандой ЛГБТ-отношений
Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и узнали потери Украины в ходе СВО
Стало известно, что будет с Зеленским после завершения конфликта
Мошенники придумали новый способ выманить личные данные у россиян
Россиянка тайком вывезла за границу тонны краба на 51 млн рублей
Врач раскрыла, как вовремя распознать заражение после укуса клеща
Экономист рассказала, от чего зависит финансовое счастье россиян
В Госдуме рассказали, кому с 1 октября повысят зарплаты
Автовладельцев предупредили о новом росте цен на одну услугу
Запуск СПГ-завода «Новатэка» в Мурманске хотят отложить из-за санкций
Трехсторонний саммит по Украине может пройти в столице Венгрии
Подростки нашли способ обходить запрет на аренду электросамокатов
Опасная бактерия оставила без ноги мужчину
Иностранные наемники бегут за Оскол
Бойцы «Юга» ликвидировали два пункта управления БПЛА ВСУ
Полыхающий торговый центр в Кемерово сняли на видео
Сборную Израиля потребовали отстранить от турниров ФИФА и УЕФА
Политолог обозначил главный итог встречи Трампа с Зеленским
«Мощная оплеуха»: Захарова о карте Украины в Белом доме
Запад мог пообещать Зеленскому «королевскую» защиту за послушание
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.