Вооруженные силы России зашли в населенный пункт Соболевка Харьковской области, малыми маневренными группами обойдя укрепленный район ВСУ, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, часть подразделений украинских солдат пыталась сбежать, но их остановили и вернули в южную часть села. Скорее всего, ВСУ привлекут дополнительные силы и средства и в ближайшее время осуществят контратаку в этом районе, подчеркнул Марочко.

Часть украинских боевиков попыталась самовольно покинуть позиции, однако была остановлена так называемым заградотрядом и возвращена на южные окраины населенного пункта, — отметил эксперт.

Ранее в силовых структурах информировали о том, что Вооруженные силы Украины перебросили на Сумское направление подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По информации источника, противник не предпринимал активных действий на Теткинском и Глушковском участках линии боевого соприкосновения.